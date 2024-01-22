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Diyabetin yeni belirtisi ortaya çıktı! Omzunuzdaki bu hisse dikkat: "Yüksek kan şekerinin sinyali"

Diyabet, tüm dünyada önde gelen sağlık sorunlarından biri. Araştırmacılar ise bu noktada dört farklı acı veren sürecin, yüksek kan şekeri seviyeleriyle bağlantılı olabileceğini o nedenle, "yalnızca ağrı" deyip geçmemeniz gerektiğini belirtiyor.

Giriş Tarihi: 22.01.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 17:08
Diyabetin yeni belirtisi ortaya çıktı! Omzunuzdaki bu hisse dikkat: Yüksek kan şekerinin sinyali

Yeni araştırmalar, tedavi edilmeyen yüksek kan şekeri düzeylerinin daha az bilinen semptomlarını belirledi.

Diyabetin yeni belirtisi ortaya çıktı! Omzunuzdaki bu hisse dikkat: Yüksek kan şekerinin sinyali

Diyabet hastalarını rahatsız eden yüksek kan şekeri, uzun süredir üzere bacak ve ayaklardaki problemlerle ilişkilendirilmektedir.

Diyabetin yeni belirtisi ortaya çıktı! Omzunuzdaki bu hisse dikkat: Yüksek kan şekerinin sinyali

Diyabetik nöropati, ellerde, ayaklarda veya uzuvlarda meydana gelebilen bir tür sinir hasarıdır.

Diyabetin yeni belirtisi ortaya çıktı! Omzunuzdaki bu hisse dikkat: Yüksek kan şekerinin sinyali

Diyabet ayrıca vücudun üst kısmındaki kas ve kemik problemleriyle de bağlantılıdır. Ancak Exeter Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmalar, doğrudan yüksek kan şekerinin neden olduğu farklı "ağrı sorunlarını" da tespit etti.

Diyabetin yeni belirtisi ortaya çıktı! Omzunuzdaki bu hisse dikkat: Yüksek kan şekerinin sinyali

Araştırma ekibi, omuz ağrısından, bilekte rahatsız edici sızlamalara kadar kadar uzanan sorunların da diyabete işaret edebileceğini açıkladı.

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