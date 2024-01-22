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Diyabetin yeni belirtisi ortaya çıktı! Omzunuzdaki bu hisse dikkat: "Yüksek kan şekerinin sinyali"
Diyabetin yeni belirtisi ortaya çıktı! Omzunuzdaki bu hisse dikkat: "Yüksek kan şekerinin sinyali"
Diyabet, tüm dünyada önde gelen sağlık sorunlarından biri. Araştırmacılar ise bu noktada dört farklı acı veren sürecin, yüksek kan şekeri seviyeleriyle bağlantılı olabileceğini o nedenle, "yalnızca ağrı" deyip geçmemeniz gerektiğini belirtiyor.
Giriş Tarihi: 22.01.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 17:08