Diyabetin yeni belirtisi ortaya çıktı! Omzunuzdaki bu hisse dikkat: "Yüksek kan şekerinin sinyali"

Diyabet ayrıca vücudun üst kısmındaki kas ve kemik problemleriyle de bağlantılıdır. Ancak Exeter Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmalar, doğrudan yüksek kan şekerinin neden olduğu farklı "ağrı sorunlarını" da tespit etti.