Roza Galeri Roza Sağlık

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Sinir hücrelerini "gençleştiren" mucize keşfedildi: "Alzheimer'a duvar oluyor"

Unutkanlığa son verecek, beyin hücrelerini adeta yeniden "formatlayacak" o mucizevi bileşen sonunda laboratuvar ortamında kanıtlandı! Bilim dünyasında deprem etkisi yaratan bu gelişme, Alzheimer'dan kurtuluşun anahtarı olabilir ve bildiğiniz tüm tedavi yöntemlerini unutturabilir.

Giriş Tarihi: 06.05.2026 12:05 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 12:08
Doğada kendiliğinden yetişiyor! Sinir hücrelerini gençleştiren mucize keşfedildi: Alzheimer'a duvar oluyor

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden (UQ) araştırmacılar, sinir gelişimini çarpıcı biçimde artıran ve hafıza kapasitesini güçlendiren yenilebilir bir mantar türünde, daha önce bilinmeyen aktif bir bileşik keşfettiler.

"Aslan Yelesi" (Hericium erinaceus) adıyla bilinen bu mantar, Asya ülkelerinde yüzyıllardır geleneksel tıbbın vazgeçilmezi olsa da, modern bilim ilk kez bu bitkinin nöronlar üzerindeki etkisini bu denli somut bir şekilde ortaya koydu.

MİKROSKOBİK MUCİZE: NÖRONLAR NASIL UZUYOR?

Queensland Beyin Enstitüsü'nden (QBI) Profesör Frederic Meunier liderliğindeki ekip, mantardan elde edilen özlerin beyin hücreleri üzerindeki potansiyel etkilerini laboratuvar koşullarında titizlikle inceledi.

Süper çözünürlüklü mikroskopi teknikleri kullanan bilim insanları, mantardan izole edilen aktif bileşenlerin, nöronların çevrelerini algılamasını sağlayan "büyüme konileri" üzerinde doğrudan etkili olduğunu gözlemledi.

Araştırmanın sonuçları oldukça çarpıcı: Aktif bileşikler, sinir hücrelerinin birbirleriyle yeni bağlantılar kurmasını teşvik ederek hafıza oluşumunu hızlandırıyor.

Profesör Meunier, "Klinik öncesi testlerimizde, aslan yelesi mantarının beyin hücrelerinin büyümesi ve bilişsel işlevlerin iyileştirilmesi üzerinde devasa bir etkiye sahip olduğunu belirledik," diyerek çalışmanın önemini vurguladı.

Özellikle büyüme konilerinin boyutlarındaki artış, nöronlar arası iletişimin çok daha güçlü ve hızlı gerçekleşebileceğinin kanıtı olarak kabul ediliyor.

ALZHEIMER VE DEMANS İÇİN YENİ BİR UMUT KAPISI

Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Ramon Martinez-Marmol'a göre bu keşif, yalnızca genel bir hafıza güçlendirici değil, aynı zamanda ciddi nörodejeneratif bozukluklara karşı bir kalkan niteliğinde. Alzheimer hastalığı gibi beyni tahrip eden durumların tedavisinde, doğal kaynaklardan elde edilen bu biyoaktif bileşiklerin kullanılması, yan etkisi düşük ve etkili bir tedavi protokolü geliştirilmesine olanak sağlayabilir. Araştırmacıların temel hedefi, beyne doğrudan ulaşabilen ve nöronların gelişimini doğal bir yolla düzenleyerek hafıza kaybını durdurabilen yöntemler geliştirmek.

GELENEKSEL TIPTAN MODERN LABORATUVARLARA

Projenin destekçilerinden Dr. Dae Hee Lee, aslan yelesi mantarının antik çağlardan beri Çin tıbbında sağlığı korumak ve hastalıkları tedavi etmek için kullanıldığını hatırlattı. Ancak bu çalışma, geleneksel bilginin ardındaki moleküler mekanizmayı ilk kez bu kadar net bir şekilde aydınlattı. Mantarın içindeki bileşiklerin beynin özellikle hipokampus bölgesindeki (hafıza merkezi) nöronları nasıl uyardığı, modern tıp literatürüne yeni bir sayfa olarak eklendi.

Journal of Neurochemistry dergisinde yayımlanan bu araştırma, doğanın sunduğu şifanın bilimsel yöntemlerle işlendiğinde ne denli büyük dönüşümlere yol açabileceğini bir kez daha kanıtladı. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda bu mantar özlerinin klinik tedavilerde yaygınlaşabileceğini öngörüyor.

Kaynakça (APA)

Martínez-Mármol, R., Chai, Y., Conroy, J. N., Khan, Z., Hong, S. M., Kim, S. B., Park, J. S., Lee, J. K., Lee, D. H., & Meunier, F. A. (2023). Hericerin derivatives activates a pan-neurotrophic pathway in central hippocampal neurons converging to ERK1/2 signaling enhancing spatial memory. Journal of Neurochemistry, 165(6), 791-808.

University of Queensland. (2023, February 10). Mushrooms magnify memory by boosting nerve growth. UQ News.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
