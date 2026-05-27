Dünyaca ünlü nörologlar açıkladı: Kan grubunuz gizli felç riskinizi ortaya çıkarıyor!

Kan grubunuzun yalnızca acil kan nakli durumlarında değil, uzun vadeli damar sağlığınız üzerinde de belirleyici bir rol oynadığını biliyor muydunuz? Kapsamlı genetik verilere dayanan yeni bir bilimsel araştırma, özellikle A kan grubuna sahip bireylerin 60 yaş öncesinde erken inme (felç) geçirme riskinin diğer gruplara kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu çarpıcı bulgu, genetik yapımızın hücresel düzeyde pıhtılaşma faktörlerini nasıl etkileyebileceğini ve nörolojik sağlığımıza olan yansımalarını yeniden tartışmaya açıyor.

Giriş Tarihi: 27.05.2026 08:43 Güncelleme Tarihi: 27.05.2026 08:45
Maryland Üniversitesi uzmanları tarafından gerçekleştirilen ve Neurology dergisinde yayımlanan bu çalışma, tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Araştırma ekibi, 18 ile 59 yaşları arasındaki bireyleri kapsayan 48 farklı genetik çalışmanın verilerini bir araya getirdi. Analiz, yaklaşık 17.000 inme hastası ile 600.000'den fazla sağlıklı bireyin genetik haritalarının karşılaştırılmasına dayanıyordu.

Ortaya çıkan veriler, kan grubu genleri ile erken yaşta geçirilen felç arasında istatistiksel olarak anlamlı bir bağlantı olduğunu net bir şekilde gösterdi:

  • A Kan Grubu: 60 yaş öncesi inme geçirme ihtimali, diğer kan gruplarına kıyasla %16 daha yüksek.
  • 0 (Sıfır) Kan Grubu: Aynı yaş grubunda erken inme geçirme riski %12 oranında daha düşük.
  • B Kan Grubu: Yaş faktöründen bağımsız olarak, felç geçirme riski genel popülasyona göre yaklaşık %11 daha yüksek.

Genetiğimiz Kanın Pıhtılaşmasını Nasıl Etkiliyor?

Bilim insanları, A kan grubunun inme riskini neden artırdığına dair kesin mekanizmayı henüz tam olarak çözebilmiş değil. Ancak Maryland Üniversitesi'nden Vasküler Nörolog Dr. Steven Kittner'ın da belirttiği üzere, bu durumun kanın pıhtılaşma dinamikleriyle yakından ilgili olduğu düşünülüyor.

İleri yaşlarda (60 yaş üstü) görülen inmeler çoğunlukla damarlarda yağ plaklarının birikmesi (ateroskleroz) sonucunda gelişir. Buna karşın, genç yaşlarda meydana gelen erken inmelerin mekanizması çok daha farklıdır.

Kan grubu genlerinin bulunduğu 'ABO lokusu' adı verilen bölge; trombositlerin (kan pulcukları), kan damarlarını döşeyen hücrelerin ve dolaşımdaki proteinlerin işleyişini doğrudan etkileyebilir.

Önceki araştırmalar da bu genetik bölgenin, kan akışını kısıtlayabilen koroner arter kireçlenmesiyle ilişkili olduğunu kanıtlamıştı. Bu genetik kod, istenmeyen kan pıhtısı (venöz tromboz) oluşumunu kolaylaştırarak beyne giden damarların tıkanmasına zemin hazırlayabiliyor.

Endişelenmeli miyiz? Uzmanlardan Önemli Uyarılar

Haber başlıkları ilk bakışta ürkütücü gelse de, uzmanlar A kan grubuna sahip olanların ekstra bir tarama testine girmesi için şu an bir sebep olmadığını önemle vurguluyor.

Unutulmamalıdır ki, A kan grubunun getirdiği bu ilave risk genel toplamda oldukça küçüktür. Nitekim inme vakalarının yaklaşık dörtte üçü halihazırda 65 yaş ve üzeri bireylerde görülmekte olup, risk 55 yaşından sonra her on yılda bir ikiye katlanmaktadır.

İnme riskini değerlendirirken kan grubu, yaş ve genetik gibi "değiştirilemeyen" faktörlere odaklanmak yerine, "değiştirilebilir" yaşam tarzı alışkanlıklarına yönelmek çok daha hayatidir. Sağlıklı bir dolaşım sistemi için;

  • Tansiyon ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak,
  • Düzenli fiziksel egzersiz yapmak,
  • Tütün ürünleri ve aşırı alkol tüketiminden uzak durmak en güçlü savunma kalkanlarıdır.

Sonuç olarak, kan grubu ile inme riski arasındaki bu bağlantı, insan genetiğinin hastalıklardaki rolünü anlamamız açısından dev bir adımdır.

Ancak, mevcut çalışmadaki katılımcıların büyük bir kısmının sadece belirli coğrafyalardan (ağırlıklı olarak Avrupa kökenli) olması, araştırmanın daha çeşitli genetik havuzlarda tekrarlanması gerektiğini gösteriyor.

Gelecekte yapılacak olan bu tür tamamlayıcı çalışmalar, kan gruplarının sağlığımız üzerindeki gizemli etkilerini tam anlamıyla aydınlatacaktır.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
