Roza
Galeri
Roza Sağlık
Erteleme hastalığı en çok bu kişilerde ortaya çıkıyor! "Daha sonra yaparım" demeden önce bu adımları uygulayın
Erteleme hastalığı en çok bu kişilerde ortaya çıkıyor! "Daha sonra yaparım" demeden önce bu adımları uygulayın
Hayatta bazı şeyleri sürekli ertelemek, bir hastalık mı yoksa normal mi? Uzmanlara göre, erteleme davranışı, derin psikolojik süreçlerle ilişkili. Kısa vadede rahatlama hissi yaratsa da uzun vadede kişinin ruh sağlığını bozuyor. Özellikle de mükemmelliyetçiler, işlerini sürekli erteliyor.
Giriş Tarihi: 15.09.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 09:19