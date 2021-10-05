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Eskiden kimse bilmiyordu şimdi altın çağını yaşıyor! Şırdanın mucizevi faydaları şaşırtıyor…

Adana'da sıkça tüketilen ve son yılların en merak edilen besini olan şırdan, koyun, kuzu ve inek gibi geviş getiren hayvanların midelerinin son bölümü olan şırdanın temizlenip içine özel baharatlı pirinç doldurulup dikilmesi ve salçalı suda pişirilmesiyle yapılır. Sıradışı şekli ve kendine has tadıyla merak uyandıran şırdan, bir sakatat yiyeceğidir. Adeta altın çağını yaşayan şırdanın faydaları ise saymakla bitmiyor. İçerdiği B12 vitamini nedeniyle vitamin eksikliğine iyi gelen şırdan aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. İşte şırdanın mucizevi faydaları…

Giriş Tarihi: 05.10.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 08:47 PAYLAŞ