Eskiden kimse bilmiyordu şimdi altın çağını yaşıyor! Şırdanın mucizevi faydaları şaşırtıyor…

Adana'da sıkça tüketilen ve son yılların en merak edilen besini olan şırdan, koyun, kuzu ve inek gibi geviş getiren hayvanların midelerinin son bölümü olan şırdanın temizlenip içine özel baharatlı pirinç doldurulup dikilmesi ve salçalı suda pişirilmesiyle yapılır. Sıradışı şekli ve kendine has tadıyla merak uyandıran şırdan, bir sakatat yiyeceğidir. Adeta altın çağını yaşayan şırdanın faydaları ise saymakla bitmiyor. İçerdiği B12 vitamini nedeniyle vitamin eksikliğine iyi gelen şırdan aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. İşte şırdanın mucizevi faydaları…
Şırdan içerdiği A ve B12 vitaminleri sayesinde vitamin eksikliğini yüksek oranda gideriyor.
Şırdanın içinde bulunan besin değerleri kanser riskini azaltıyor.
Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara kalkan oluyor.
Bağırsak hastalıklarına iyi geliyor, bağırsakları onarmaya yardımcı oluyor.
İçerdiği D vitamini sayesinde grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyor.