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Günde sadece bir kaşık! Diyabet hastalarının en büyük şifası oluyor

Yüksek kan şekeri, düzensiz beslenme, genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan ve son yıllarda giderek yaygınlaşan önemli bir sağlık sorunu. Diyabet rahatsızlığını önlemek için uzman danışmanlığında doğru adımları izlemek oldukça önemli. Bunun yanı sıra yapılan son çalışmalar, bir yemek kaşığı "elma sirkesinin" kan şekeri seviyelerini düzenlediğini ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 20.03.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 09:29
Günde sadece bir kaşık! Diyabet hastalarının en büyük şifası oluyor

Günde sadece bir kaşık! Diyabet hastalarının en büyük şifası oluyor

Tip 2 diyabet, problemli kan şekeri seviyeleri ile karakterize kronik bir durumdur. Kan şekeri genellikle insülin tarafından düzenlenir. Bununla birlikte, tip 2 diyabetiniz varsa, insülin üretimi ciddi şekilde azalır ve bu da kan şekeri seviyelerinde artışa neden olur. Sürekli olarak yüksek seviyelerin zincirleme etkileri vardır, bu nedenle onları kontrol etmek için alternatif yollar bulmak hayati önem taşır.

Günde sadece bir kaşık! Diyabet hastalarının en büyük şifası oluyor

Günde sadece bir kaşık! Diyabet hastalarının en büyük şifası oluyor

Neyse ki, araştırmalar, yüksek kan şekeri seviyelerini düşüren bir dizi diyet müdahalesine odaklandı. En umut verici olanlardan biri, elmalardaki şekerleri fermente ederek onları sirkedeki aktif bileşen olan asetik aside dönüştüren elma sirkesidir.

Günde sadece bir kaşık! Diyabet hastalarının en büyük şifası oluyor

Günde sadece bir kaşık! Diyabet hastalarının en büyük şifası oluyor

Bu, Clinical Nutrition ESPEN dergisinde yayınlanan bir çalışmanın sonucudur. Sekiz haftalık paralel bir çalışma kullanılarak günde 20 ml elma sirkesinin etkisini değerlendirmek için tip 2 diyabetli yetmiş katılımcı rastgele bir müdahale ve kontrol grubuna atandı.

Günde sadece bir kaşık! Diyabet hastalarının en büyük şifası oluyor

Günde sadece bir kaşık! Diyabet hastalarının en büyük şifası oluyor

Yirmi ml elma sirkesi dört çay kaşığına eşittir. Katılımcıların açlık kan şekeri düzeyleri çalışmanın başında ve sonunda ölçüldü. Açlık kan şekeri, testten sekiz ila 10 saat önce oruç tuttuktan sonra ortalama kan şekeri seviyelerini değerlendirir.

Günde sadece bir kaşık! Diyabet hastalarının en büyük şifası oluyor

Günde sadece bir kaşık! Diyabet hastalarının en büyük şifası oluyor

Çalışmadan elde edilen bulgular, elma sirkesi ile yapılan müdahalenin açlık kan şekerini "önemli ölçüde iyileştirebileceğini" öne sürdü.

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