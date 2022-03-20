Günde sadece bir kaşık! Diyabet hastalarının en büyük şifası oluyor
Yüksek kan şekeri, düzensiz beslenme, genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan ve son yıllarda giderek yaygınlaşan önemli bir sağlık sorunu. Diyabet rahatsızlığını önlemek için uzman danışmanlığında doğru adımları izlemek oldukça önemli. Bunun yanı sıra yapılan son çalışmalar, bir yemek kaşığı "elma sirkesinin" kan şekeri seviyelerini düzenlediğini ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 20.03.2022 09:25
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 09:29