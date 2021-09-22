Günde sadece bir tane! Tansiyon ve diyabeti bitiren mucize besin

Nar, gribe karşı koruyucu olmaktan ciddi hastalıklarla savaşmaya kadar, vücudumuzun büyük koruyucuların biri olduğu kanıtlanmıştır. Antioksidanlar açısından zengindir ve bu yüzden birçok hastalığa ve iltihaplanmaya neden olan birçok davetsiz misafirle savaşabilirler.

En çok sevilen meyvelerden biri olan narı, sahip olduğu yüksek antioksidan oranı. Düzenli tüketimde ise oldukça büyük etkilere sahip. İşte her gün bir tane nar tükettiğinizde vücudunuzda ortaya çıkan muhteşem etki...

Virüsleri ve mevsimsel gribi uzak tutabilir Nar suyu, çekirdeği ve hatta kabuğuyla vücudunuzu patojenlerden koruyabilir. Özellikle meyve suyu, ağız boşluklarını koruyarak sizi enfekte gıdalardan virüs çekmekten koruyabilir. Ayrıca, harika bir C vitamini kaynağı olan meyve özü, yaygın grip hastalığına karşı büyük koruma olduğunu göstermiştir.

Yüksek tansiyonu düşürebilir. Narın antioksidan özelliklerinin hipertansiyonu ve yüksek tansiyonu başarılı bir şekilde azalttığı bulunmuştur. Bir araştırma, bu şeylerden muzdarip olanların, sonuçları görmeye başlamak için günde en az 240 ml tüketmeleri gerektiğini göstermiştir. Ayrıca, nar suyunun şeker ilavesiz %100 doğal olduğundan emin olmaları gerekir.

Narın kan basıncına yardımcı olmasının bir başka yolu da potasyumdur. 100 gram nar 236 gram potasyum içerir, bu da kemiklerimizin sağlığını ve kalbimizin işlevini korumaya yardımcı olur.