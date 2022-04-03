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Her gün sofralarımızdaki mucize! İnsülin direnci ile savaşıyor, 4 saatte kan şekerini düzenliyor
Her gün sofralarımızdaki mucize! İnsülin direnci ile savaşıyor, 4 saatte kan şekerini düzenliyor
Diyabet, tüm dünyada her geçen gün artış gösteren en önemli rahatsızlıklardan biri. Diğer hastalıkları da tetikleyerek yaşamı riske sokan bir dizi sağlık sorunuyla mücadele etmenizi gerektirir. Bu nedenle düzenli bir yaşam biçiminin yanı sıra doğru beslenme de bu riskler karşısında en iyi koruyuculardan birine dönüşüyor. Bu noktada bir uzmanın da danışmanlığında doğru beslenme düzenine ekleyebileceğiniz bir sebze, insülin direncine karşı büyük bir koruma sağlıyor. İşte o sebze...
Giriş Tarihi: 03.04.2022 08:38
Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 08:42