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Her gün sofralarımızdaki mucize! İnsülin direnci ile savaşıyor, 4 saatte kan şekerini düzenliyor

Diyabet, tüm dünyada her geçen gün artış gösteren en önemli rahatsızlıklardan biri. Diğer hastalıkları da tetikleyerek yaşamı riske sokan bir dizi sağlık sorunuyla mücadele etmenizi gerektirir. Bu nedenle düzenli bir yaşam biçiminin yanı sıra doğru beslenme de bu riskler karşısında en iyi koruyuculardan birine dönüşüyor. Bu noktada bir uzmanın da danışmanlığında doğru beslenme düzenine ekleyebileceğiniz bir sebze, insülin direncine karşı büyük bir koruma sağlıyor. İşte o sebze...

Giriş Tarihi: 03.04.2022 08:38 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 08:42
Her gün sofralarımızdaki mucize! İnsülin direnci ile savaşıyor, 4 saatte kan şekerini düzenliyor

Her gün sofralarımızdaki mucize! İnsülin direnci ile savaşıyor, 4 saatte kan şekerini düzenliyor

Diyabet, kan şekeri anormallikleri ile bağlantılı bir grup hastalık. Vücut, kan şekerini düzenleyen bir hormon olan insülini üretemediğinde veya yeterli düzeyde salgılamadığında bu durum ortaya çıkar. Yüksek glikoz seviyelerini yönetmek, vücudu geri dönüşü olmayan sinir hasarından korumak için oldukça önemlidir. Fakat önemli bir gıda, tüketimden sonraki saatler içinde önemli ölçüde kan şekerini düşürerek yardımcı olabilir.

Her gün sofralarımızdaki mucize! İnsülin direnci ile savaşıyor, 4 saatte kan şekerini düzenliyor

Her gün sofralarımızdaki mucize! İnsülin direnci ile savaşıyor, 4 saatte kan şekerini düzenliyor

Enviromental Health Insights dergisinde yayınlanan bir çalışma, tip 1 diyabetli hastalarda kan şekeri düzeylerinde önemli düşüşler gözlemledi. Tip 2 diyabete sahip kişilerde tüketimden dört saat sonra 40 mg/dl'lik düşüş tespit edildi.

Her gün sofralarımızdaki mucize! İnsülin direnci ile savaşıyor, 4 saatte kan şekerini düzenliyor

Her gün sofralarımızdaki mucize! İnsülin direnci ile savaşıyor, 4 saatte kan şekerini düzenliyor

Bu bulgular, Endocrine Society'nin San Diego'daki 97. yıl toplantısında sunulan ve bilim insanlarının kan şekerinde yüzde 50'lik bir azalma gözlemlediği başka bir çalışma ile de doğrulandı.

Her gün sofralarımızdaki mucize! İnsülin direnci ile savaşıyor, 4 saatte kan şekerini düzenliyor

Her gün sofralarımızdaki mucize! İnsülin direnci ile savaşıyor, 4 saatte kan şekerini düzenliyor

Cleveland'daki Delta Eyalet Üniversitesi'nden araştırmanın başındaki kişi olan Anthony Ojieh, soğanın diyabet hastaları kişilerin tedavisinde bir kullanım potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.

Her gün sofralarımızdaki mucize! İnsülin direnci ile savaşıyor, 4 saatte kan şekerini düzenliyor

Her gün sofralarımızdaki mucize! İnsülin direnci ile savaşıyor, 4 saatte kan şekerini düzenliyor

Yapılan deneyler sonucunda diyabetli üç grup fare üzerinde değişen dozlarda soğanın etkileri incelendi. Bulgular, günde 400 ve 600 mg/kg'lık iki doz soğan özütünün, açlık kan şekeri düzeylerini, başlangıca kıyasla sırasıyla %50 ve %35 oranında güçlü bir şekilde azalttı.

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