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İçerisindeki B12 oranı başka hiçbir besinde yok! Her hafta bir kere yiyin, unutkanlık rafa kalkacak
İçerisindeki B12 oranı başka hiçbir besinde yok! Her hafta bir kere yiyin, unutkanlık rafa kalkacak
Unutkanlık, bellekte yer alan olayları hatırlayamama sonucu gerçekleşir. Bu durum çevreye uyum sağlamayı zorlaştırmanın yanı sıra hayat kalitesini de son derece olumsuz bir biçimde etkiler. B12 vitamini eksikliği sonucunda hafızada kayıp, öğrenmede güçlük çekme, depresyon ve mutsuz bir ruh hali meydana gelir. Bu durumların önüne geçebilmek için B12 vitamini içeren besinlerden faydalanmak gerekir. Sizler için araştırdığımız bu besin adeta B12 vitamini kaynağı! İşte unutkanlığı ortadan kaldıran B12 vitamini deposu o besin ve detayları…
Giriş Tarihi: 27.10.2023 14:02
Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 14:06