İçerisindeki B12 oranı başka hiçbir besinde yok! Her hafta bir kere yiyin, unutkanlık rafa kalkacak

B12 vitamini genellikle hayvansal besinlerde yer alır, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlar ve sinir sisteminin doğru bir biçimde çalışmasında rol oynar. B12 vitamini; kan ve sinir hücrelerinin sağlıklı tutulmasını sağlar, DNA yapımına destek olur. B12 vitamini eksikliği ile bilişsel işlevin düşük olduğu durumlarda B12 vitamini almak, demansı engeller.