Roza Galeri Roza Sağlık İçerisindeki B12 oranı başka hiçbir besinde yok! Her hafta bir kere yiyin, unutkanlık rafa kalkacak

İçerisindeki B12 oranı başka hiçbir besinde yok! Her hafta bir kere yiyin, unutkanlık rafa kalkacak

Unutkanlık, bellekte yer alan olayları hatırlayamama sonucu gerçekleşir. Bu durum çevreye uyum sağlamayı zorlaştırmanın yanı sıra hayat kalitesini de son derece olumsuz bir biçimde etkiler. B12 vitamini eksikliği sonucunda hafızada kayıp, öğrenmede güçlük çekme, depresyon ve mutsuz bir ruh hali meydana gelir. Bu durumların önüne geçebilmek için B12 vitamini içeren besinlerden faydalanmak gerekir. Sizler için araştırdığımız bu besin adeta B12 vitamini kaynağı! İşte unutkanlığı ortadan kaldıran B12 vitamini deposu o besin ve detayları…

Giriş Tarihi: 27.10.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 14:06
İçerisindeki B12 oranı başka hiçbir besinde yok! Her hafta bir kere yiyin, unutkanlık rafa kalkacak

B12 vitamini genellikle hayvansal besinlerde yer alır, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlar ve sinir sisteminin doğru bir biçimde çalışmasında rol oynar. B12 vitamini; kan ve sinir hücrelerinin sağlıklı tutulmasını sağlar, DNA yapımına destek olur. B12 vitamini eksikliği ile bilişsel işlevin düşük olduğu durumlarda B12 vitamini almak, demansı engeller.

İçerisindeki B12 oranı başka hiçbir besinde yok! Her hafta bir kere yiyin, unutkanlık rafa kalkacak

Unutkanlık gibi hafıza problemlerinin önüne geçebilmek için B12 vitamini içeren besinlerden destek alabilirsiniz.

İçerisindeki B12 oranı başka hiçbir besinde yok! Her hafta bir kere yiyin, unutkanlık rafa kalkacak

Somon, B12 vitamini ve protein açısından açısından çok zengin bir besin kaynağıdır.. Yaklaşık olarak 178 gram ağırlığındaki somon, günlük ihtiyaç duyulan B12 vitamini gereksiniminin yüzde 208'ini karşılayabilir. Haftada bir kez olacak şekilde somon tüketmek, faydalarından yararlanmanızı sağlar.

İçerisindeki B12 oranı başka hiçbir besinde yok! Her hafta bir kere yiyin, unutkanlık rafa kalkacak

Beynin gelişmesinde etkili olarak hafızayı güçlendirir ve unutkanlık sorununu ortadan kaldırır. Kalp rahatsızlıklarının %21 oranında azaltılmasına yardımcı olur.

İçerisindeki B12 oranı başka hiçbir besinde yok! Her hafta bir kere yiyin, unutkanlık rafa kalkacak

Ayrıca somon balığı, bebeklerin sinir ve beyin gelişimi içinde oldukça faydalıdır.

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