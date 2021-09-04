İşte kalıcı zayıflamak için 8 altın kural

Zayıflamak görece olarak çeşitli yöntemlerle kolay ama mühim olan kalıcı olarak zayıflayabilmek. Bu hafta sizlerle kalıcı olarak kilo vermenin sekiz altın kuralını paylaşıyorum. Deneyin, farkı göreceksiniz. İşte Selahattin Dönmez'in kalıcı zayıflama üzerine önerdiği 8 altın kural...

Neden istediğim gibi zayıflayamıyorum sorusunu kendinize sıkça sormuşsunuzdur? Nerede hata yapıyorum konusu ise kafanızda kocaman bir soru işareti değil mi? Öncelikle şunu iyi bilmelisiniz; zayıflamak bir süreci iyi yönetmektir. Duygusal ve strese bağlı oluşan tüm zayıf anların yiyecek ile giderilmemesine son verilmesidir. Daha bilinçli öğünler planlayıp daha kontrollü yemek yeme demektir zayıflama süreci. Ayrıca her birimizin farklı bir metabolizma yapısı vardır. Kimimiz yediğimiz yemeğin kalorisini kolayca yakabilirken kimimiz daha zor yakarak daha az miktarda kilo kaybı ile zayıflama sürecinde yol alabiliriz. Bu nedenle bedeninizi tanıyarak daha sabırla hedef kilonuza emin adımlarla gitmeniz kalıcı zayıflamanızda size güç katacaktır diyebilirim. İşte kalıcı olarak zayıflamanın altın kuralları...

1- YAĞ ALIMINI AZALTIN Ne kadar yağ tükettiğiniz, nasıl zayıflayacağınızın en önemli habercisi diyebilirim. Çok yakın zamanda ilk defa düşük yağ ve düşük karbonhidrat içeren iki ayrı diyetin uzun süreli kilo vermedeki etkileri karşılaştırıldı. Sonuçta daha az yağlı beslenmenin uzun süren zayıflama serüveninde çok daha fazla yağ yaktığı bulundu. Araştırmacılar düşük karbonhidratlı diyetlerin sadece zayıflatmada tek alternatif olmadığının altını çiziyor. Daha güvenli zayıflamak için düşük yağlı ama esansiyel yağ asidi eksikliği yaratmayacak kadar günlük kalorinin yüzde 25'i kadar sağlıklı yağlardan oluşan trans yağ asidinden arındırılmış bir beslenmenin önemini vurguluyor.

2- SEBZELERE YER AÇIN Taze sebzeler kolay zayıflamanın sihirli yiyecekleridir. Kalorileri düşüktür, fakat metabolizmayı rahatlatan, depo yağların erimesine yardımcı olan hatta zayıflarken sağlığı koruyan mikro besin öğeleri ve bitkisel biyoaktif bileşenleri bolca içerirler. Zayıflama öğünlerinizi planlarken yeşil yapraklı tüm sebzelerden çiğ olarak serbest yemelisiniz. Nişastalı sezbeleri haftada bir kere küçük porsiyonda tüketmelilisiniz. Diğer tüm sebzeleri işe etli ya da zeytinyağlı küçük bir tabağı geçmeyecek kadar tercih etmelisiniz.

3- İŞLENMİŞ ETLERE VEDA EDİN Sağlıklı zayıflama diyetinin planlanmasında; taze bitkisel besinleri, rafine edilmemiş tahılları, kavrulmamış kuru yemişleri ve kuru baklagilleri daha çok tüketmek gerek. Hayvansal protein kaynakları olan balığı, tavuğu, hindi etini, yumurtayı, sütü, peyniri, yoğurdu, ayranı ve kefiri yeterli miktarda yemelisiniz.