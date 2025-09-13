Kalbinizin çevresine adeta kalkan örüyor! Damarları koruyan sırrı Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı!

Kardiyovasküler hastalıklara neden olan birçok faktör bulunmaktadır. Sigara kullanımı, fiziksel aktivite yapmama, obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklara bağlı olarak gelişen ve çeşitli diyet faktörleri hastalığa etmen teşkil eden bir zemine bağlı olarak gelişebilmektedir.