Kalbinizin çevresine adeta kalkan örüyor! Damarları koruyan sırrı Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı!
TÜİK verilerine göre ölümlerin yüzde 33'ü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor. Oysa doğal balık yağı, kuruyemişler, yeşil çay ve hatta siyah çikolata gibi besinler kalp sağlığını korumada kilit rol oynuyor. Haftada birkaç öğün doğru tercihlerle kalbinizi hastalıklardan koruyun.
Giriş Tarihi: 13.09.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 10:13