Kan damarlarını daraltıyor! İşte lezzetli diye tükettiğimiz zararlı besinler

Bazı gıdalar kan damarlarını etkileyerek ve daraltarak kalp krizini tetikleyebiliyor. Besinler özellikle hastalıklara karşı savaşmamızı sağlarken yanlış tüketim sonucunda çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Bazı besinlerin de kan damarları tıkadığı, yüksek tansiyona ve baş ağrısına neden olduğu ortaya çıktı. Peki kan damarlarını daraltan gıdalar nelerdir? İşte o besinler...

Peki zararlı olduğunu bilmeden tükettiğimiz kan damarlarını daraltan besinler hangileri? Kalp krizini tetikleyen besinler neler? İşte kan damarlarınızı daraltan zararlı besinler ve kalbini sevenlerin asla tüketmemesi gereken besinler listesi...

MEYAN KÖKÜ



Meyankökü, popüler bir akdeniz bitkisidir. Bazı insanlar öksürük, mide ekşimesi, boğaz ağrısı gibi problemlerin tedavisinde meyankökünü tercih eder. Meyan kökü, sodyum tutulmasına neden olan bir bileşik olan glisirizik asit içerir.

Meyankökü, birçok hastalığa tedavi olsa da birkaç hafta boyunca günlük olarak tüketildiğinde, yüksek tansiyona neden olabilir.

KAFEİN



Çay veya kahve içmenin baş ağrısını neden hafifletiğini hiç merak ettiniz mi?



Migren ağrısı yaşadığınızda kan damarlarınız genişler ve kanla dolup ağrıya yol açar. Kafeinli bir içecek içtiğinizde kan damarlarınız büzülür, fazla kanı uzaklaştırır ve ağrıyı azaltır.