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Kan pıhtılaşması böyle uyarı veriyor! İşte 8 belirtisi...

Her yıl binlerce kişi kan pıhtısından kaynaklı rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybedebiliyor. Kan pıhtısının en önemli nedeni geç fark edilmesi veya hiç fark edilmemesinden kaynaklanıyor. Peki kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı nedir? Ne gibi belirtiler vermektedir? İşte kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı...

Giriş Tarihi: 11.01.2022 08:39 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 08:39
Kan pıhtılaşması böyle uyarı veriyor! İşte 8 belirtisi...

Elbette alabileceğimiz önlemler var. Bunlardan ilki insanları bu ciddi sorun hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Vücudunuz aslında size sinyalleri önceden veriyor. Sizin bunları farketmeniz ve doktora görünmeniz gerekiyor. Hasar alan kan damarları, kanın akmasını önlemek amacıyla belli bir noktada kanı yoğunlaştırarak pıhtılaşmaya neden olur. Kan, pıhtılaşan bölgeden ileriye gidemez. Kan pıhtılaşması genellikle kalp krizi ve kalp yetmezliğine neden olur.

Kan pıhtılaşması böyle uyarı veriyor! İşte 8 belirtisi...

Kan pıhtılaşmasını tek bir nedenle açıklamak veya tek bir hastalığa yormak mümkün değildir. Durum hastadan hastaya değişmektedir. Bizim yapabileceğimiz şey ise kan pıhtılaşmasının belirtilerini görmek ve acilen doktora görünmek. İşte o 8 belirti...

Kan pıhtılaşması böyle uyarı veriyor! İşte 8 belirtisi...

BACAKTA ŞİŞLİK

Kan pıhtılaşmasının sık sık rastlandığı bölge bacaklardır. Bacağınızda oluşan pıhtılaşma nedeniyle kan akışınız sekteye uğrar. Şişmenin yanı sıra bacağınızda kırmızılık görülebilir.

Kan pıhtılaşması böyle uyarı veriyor! İşte 8 belirtisi...

BACAKTA ACI VEYA HASSASLIK

Derin ven trombozunun bu belirtisi de yine bacakta ve baldırda görülebilir. Bacağınıza dokunduğunuzda acı hissedebilirsiniz.

Kan pıhtılaşması böyle uyarı veriyor! İşte 8 belirtisi...

DAMARLARA PARALEL KIRMIZI ÇİZGİLER

Damarlarınıza paralel şekilde kırmızı çizgiler görüyorsanız bu da bir işarettir.

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