Roza Galeri Roza Sağlık Kan şekerinin tavan yaptığının en "gizli" göstergesi! Ayaklarınızda ortaya çıkan bu his...

Kan şekerinin tavan yaptığının en "gizli" göstergesi! Ayaklarınızda ortaya çıkan bu his...

Tip 2 diyabet, toplumun büyük bölümünü etkileyen en önemli sağlık sorunları arasında yerini alıyor. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli faktörler mevcut. Kontrol altında tutulması halinde amputasyondan böbrek fonksiyonlarının yeterli çalışamamasına kadar hayatı tehdit eden birçok soruna yol açabilir. Bu nedenle kan şekeri değerlerinin doğru takibi, hayat kurtaran önemli bir detay. İşte kan şekerinizin yükseldiğinin habercisi o belirti...

Giriş Tarihi: 06.03.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 08:37
Kan şekerinin tavan yaptığının en gizli göstergesi! Ayaklarınızda ortaya çıkan bu his...

Kan şekeri seviyeleri, kontrol edilmeden uzun süre boyunca fazla yüksek seviyelerde bırakıldığında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Tip 2 diyabetiniz varsa, yüksek kan şekeri seviyelerine daha yatkınsınız demektir. Üstelik uzmanlara göre, ayaklarınızda "tehlikeli" yüksek kan şekeri seviyelerini işaret edebilecek iki "his" var.

Kan şekerinin tavan yaptığının en gizli göstergesi! Ayaklarınızda ortaya çıkan bu his...

Tip 2 diyabet, vücudunuzun insülini düzgün bir şekilde işleyemediği veya ürettiği insülinin hücreler tarafından alınmadığı anlamına gelir. İnsülinin birincil rolü, kanda bulunan ana şeker türü olan kan şekerini düzenlemektir.

Kan şekerinin tavan yaptığının en gizli göstergesi! Ayaklarınızda ortaya çıkan bu his...

Uzmanlar, insülinden yoksun bırakıldığında kan şekeri seviyelerinin "tehlikeli" bir yüksek seviyeye yükselebileceği konusunda uyarıyor.

Kan şekerinin tavan yaptığının en gizli göstergesi! Ayaklarınızda ortaya çıkan bu his...

Sürekli yüksek kan şekeri seviyelerinin en ciddi kayıplarından biri nöropatidir. Nöropati, bir veya daha fazla sinirin hasar görmesi veya işlev bozukluğudur. Periferik nöropati, eller, ayaklar ve kollar gibi vücut bölümlerinde sinirler hasar gördüğünde gelişir.

Kan şekerinin tavan yaptığının en gizli göstergesi! Ayaklarınızda ortaya çıkan bu his...

Uzmanlar, bu sinir hasarının "karıncalanma, yanma hissi veya his kaybına" neden olabileceğini dile getiriyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA