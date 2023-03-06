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Kan şekerinin tavan yaptığının en "gizli" göstergesi! Ayaklarınızda ortaya çıkan bu his...
Kan şekerinin tavan yaptığının en "gizli" göstergesi! Ayaklarınızda ortaya çıkan bu his...
Tip 2 diyabet, toplumun büyük bölümünü etkileyen en önemli sağlık sorunları arasında yerini alıyor. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli faktörler mevcut. Kontrol altında tutulması halinde amputasyondan böbrek fonksiyonlarının yeterli çalışamamasına kadar hayatı tehdit eden birçok soruna yol açabilir. Bu nedenle kan şekeri değerlerinin doğru takibi, hayat kurtaran önemli bir detay. İşte kan şekerinizin yükseldiğinin habercisi o belirti...
Giriş Tarihi: 06.03.2023 08:35
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 08:37