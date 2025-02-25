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Kanser hastalığı tarih mi oluyor? Yale Üniversitesi’nden çığır açan araştırma: Kanser aşısıyla 9 hastada tam iyileşme sağlandı

Tıp dünyasında devrim yaratabilecek bir gelişme yaşandı. Kanser tedavisinde yıllardır süren araştırmalar umut verici bir noktaya ulaştı. Yale Üniversitesi'nden bilim insanlarının geliştirdiği deneysel bir kanser aşısı, böbrek kanserinin en ölümcül türlerinden biriyle mücadele eden dokuz hastada hastalığı tamamen ortadan kaldırdı.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 14:20 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 14:22
Kanser hastalığı tarih mi oluyor? Yale Üniversitesi’nden çığır açan araştırma: Kanser aşısıyla 9 hastada tam iyileşme sağlandı

Üçüncü ve dördüncü evre berrak hücreli böbrek hücreli karsinom (ccRCC) tanısı konan bu hastalar, bilim dünyasında bir dönüm noktası olabilecek bir tedavi sürecine dahil edildi.

Kanser hastalığı tarih mi oluyor? Yale Üniversitesi’nden çığır açan araştırma: Kanser aşısıyla 9 hastada tam iyileşme sağlandı

KANSER TEKRAR ETMEDİ

Mart 2019 ile Eylül 2021 arasında uygulanan bu özel tedavi sonrasında hastalar titizlikle takip edildi. Temmuz 2023'te yapılan kontrollerde, tüm hastaların tamamen iyileştiği ve kanserin geri dönmediği tespit edildi. Bu kanser türünde hayatta kalma oranının yalnızca %10-15 olduğu düşünüldüğünde, bu sonuçlar bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

Kanser hastalığı tarih mi oluyor? Yale Üniversitesi’nden çığır açan araştırma: Kanser aşısıyla 9 hastada tam iyileşme sağlandı

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ BİR DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

Geleneksel tedavi yöntemleri genellikle kanseri kontrol altına almaya veya ilerlemesini yavaşlatmaya odaklanıyor. Ancak Yale Üniversitesi'nden bilim insanlarının geliştirdiği bu yeni yaklaşım, bağışıklık sistemini kanseri tamamen yok etmeye yönlendiriyor.

Kanser hastalığı tarih mi oluyor? Yale Üniversitesi’nden çığır açan araştırma: Kanser aşısıyla 9 hastada tam iyileşme sağlandı

Deneysel aşının temel prensibi, vücudun kendi bağışıklık sistemini harekete geçirerek tümörleri hedef almasını sağlamak. Mevcut kanser aşılarından farklı olarak bu tedavi, bağışıklık sistemini güçlendiren özel proteinlerle destekleniyor ve tümör hücrelerine karşı daha güçlü bir tepki oluşturuyor.

Kanser hastalığı tarih mi oluyor? Yale Üniversitesi’nden çığır açan araştırma: Kanser aşısıyla 9 hastada tam iyileşme sağlandı

Araştırmayı yürüten bilim insanları, elde edilen sonuçların oldukça umut verici olduğunu ancak sürecin henüz başlangıç aşamasında bulunduğunu belirtiyor. Daha geniş çaplı klinik denemelerle aşının etkinliği daha büyük gruplarda test edilecek. Eğer aynı başarı büyük ölçekli çalışmalarda da tekrarlanırsa, bu tedavi yöntemi kanser tedavisinde bir dönüm noktası olabilir.

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