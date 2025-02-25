Roza
Galeri
Roza Sağlık
Kanser hastalığı tarih mi oluyor? Yale Üniversitesi’nden çığır açan araştırma: Kanser aşısıyla 9 hastada tam iyileşme sağlandı
Kanser hastalığı tarih mi oluyor? Yale Üniversitesi’nden çığır açan araştırma: Kanser aşısıyla 9 hastada tam iyileşme sağlandı
Tıp dünyasında devrim yaratabilecek bir gelişme yaşandı. Kanser tedavisinde yıllardır süren araştırmalar umut verici bir noktaya ulaştı. Yale Üniversitesi'nden bilim insanlarının geliştirdiği deneysel bir kanser aşısı, böbrek kanserinin en ölümcül türlerinden biriyle mücadele eden dokuz hastada hastalığı tamamen ortadan kaldırdı.
Giriş Tarihi: 25.02.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 14:22