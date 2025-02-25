Kanser hastalığı tarih mi oluyor? Yale Üniversitesi’nden çığır açan araştırma: Kanser aşısıyla 9 hastada tam iyileşme sağlandı

Araştırmayı yürüten bilim insanları, elde edilen sonuçların oldukça umut verici olduğunu ancak sürecin henüz başlangıç aşamasında bulunduğunu belirtiyor. Daha geniş çaplı klinik denemelerle aşının etkinliği daha büyük gruplarda test edilecek. Eğer aynı başarı büyük ölçekli çalışmalarda da tekrarlanırsa, bu tedavi yöntemi kanser tedavisinde bir dönüm noktası olabilir.