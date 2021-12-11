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Kanserin ilk belirtisine dikkat! Bu belirti varsa...

En korkulan hastalıklardan biri olan kanser, aslında ortaya çıkmadan önce küçük belirtiler veriyor. Çoğu zaman önemsenmeyen bu belirtiler soğuk algınlığıyla karıştırılabiliniyor. Uzmanların açıklamalarına göre, kanserin ilk belirtisi türüne göre genellikle boğaz bölgesinde ağrı ve ses kısıklığı şeklinde ortaya çıkıyor. Türlerine göre farklı belirtilerle ortaya çıksa da kanser, ihmal edildiğnde hayati tehlike yaratıyor. Peki, kanserin ilk belirtisi nedir? İşte kanserin ilk belirtisi...

Giriş Tarihi: 11.12.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 09:16 PAYLAŞ