Kanserin ilk belirtisine dikkat! Bu belirti varsa...

En korkulan hastalıklardan biri olan kanser, aslında ortaya çıkmadan önce küçük belirtiler veriyor. Çoğu zaman önemsenmeyen bu belirtiler soğuk algınlığıyla karıştırılabiliniyor. Uzmanların açıklamalarına göre, kanserin ilk belirtisi türüne göre genellikle boğaz bölgesinde ağrı ve ses kısıklığı şeklinde ortaya çıkıyor. Türlerine göre farklı belirtilerle ortaya çıksa da kanser, ihmal edildiğnde hayati tehlike yaratıyor. Peki, kanserin ilk belirtisi nedir? İşte kanserin ilk belirtisi...
Kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Bu belirtiler başladığı andan itibaren hemen doktora gidin ve önlem alın.
KANSER OLUP OLMADIĞINIZIN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kanser en gizli kapalı büyüyen ve çok geç olmadan fark edilemeyen ciddi bir hastalıktır. Her küçük değişikliğe farklı anlamlar yükleyip hastalık hastası olmanın gereği yok ancak bazı değişimler var ki, bunlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor.
İşte kanserin belirtileri…
Eğer nefes darlığı veya hırıltınız önceden yokken birden ortaya çıktı ve artık canınızı sıkıyorsa
Geçmeyen öksürüğünüz ve göğüs ağrınız varsa