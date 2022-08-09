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Karaciğerinizin çürümeye başladığını gösteren ilk belirti! Avuç içiniz böyle görünüyorsa…

Eller ve tırnaklar hastalık belirtilerini kaşıntı ve renk değişiklikleriyle gösteriyor. Yapılan araştırmalar, avuç içlerinde ortaya çıkan kızarıklığın karaciğer yetmezliği ile bağlantılı olduğunu gösterdi. Karaciğer yağlanması, iltihaplanma sebep olarak siroza davetiye çıkarıyor ve ihmal edildiğinde karaciğer yetmezliğine sebep oluyor. Karaciğer yetmezliği aynı zamanda diğer organlarında çalışmasını olumsuz etkiliyor. Peki, karaciğerin çürüdüğünü gösteren ilk belirti hangisi? İşte karaciğer hastalıklarını gösteren ilk belirti…

Giriş Tarihi: 09.08.2022 08:39 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 08:46
Karaciğerinizin çürümeye başladığını gösteren ilk belirti! Avuç içiniz böyle görünüyorsa…

Akut karaciğer yetmezliği, enfeksiyon, elektrolit eksiklikleri ve kanama gibi komplikasyonlara neden oluyor. Karaciğerde ortaya çıkan sağlık problemleri tedavi edilmediğinde akut - kronik karaciğer yetmezliği ilerliyor ve ölümle sonuçlanıyor. Sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin artması nedeniyle son dönemlerde karaciğer hastalıklarının teşhisinde artış yaşandı.

Karaciğerinizin çürümeye başladığını gösteren ilk belirti! Avuç içiniz böyle görünüyorsa…

Karaciğer yetmezliği belirtileri ilk olarak ellerde ortaya çıkıyor.

Karaciğerinizin çürümeye başladığını gösteren ilk belirti! Avuç içiniz böyle görünüyorsa…

Karaciğerin işlevini yitirdiğini gösteren ilk işaretlerden biri kırmızı avuç içleri.

Karaciğerinizin çürümeye başladığını gösteren ilk belirti! Avuç içiniz böyle görünüyorsa…

KARACİĞERİN YAĞLANDIĞINI GÖSTEREN İŞARETLER

WebMD'ye göre, yağlı karaciğer hastalığının belirtileri şu şekilde;

Karaciğerinizin çürümeye başladığını gösteren ilk belirti! Avuç içiniz böyle görünüyorsa…
  • Şişmiş karın çevresi
  • Cilt altındaki genişlemiş kan damarları
  • Erkeklerde normalden büyük göğüsler
  • Kırmızı avuç içi
  • Sarılık nedeniyle sarımsı görünen cilt ve gözler
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