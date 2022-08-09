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Karaciğerinizin çürümeye başladığını gösteren ilk belirti! Avuç içiniz böyle görünüyorsa…

Eller ve tırnaklar hastalık belirtilerini kaşıntı ve renk değişiklikleriyle gösteriyor. Yapılan araştırmalar, avuç içlerinde ortaya çıkan kızarıklığın karaciğer yetmezliği ile bağlantılı olduğunu gösterdi. Karaciğer yağlanması, iltihaplanma sebep olarak siroza davetiye çıkarıyor ve ihmal edildiğinde karaciğer yetmezliğine sebep oluyor. Karaciğer yetmezliği aynı zamanda diğer organlarında çalışmasını olumsuz etkiliyor. Peki, karaciğerin çürüdüğünü gösteren ilk belirti hangisi? İşte karaciğer hastalıklarını gösteren ilk belirti…