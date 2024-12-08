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Roza Sağlık
Meğer en sağlıklı balık türü buymuş! Haftada 2 kez yediğinizde öyle bir etkisi var ki...
Meğer en sağlıklı balık türü buymuş! Haftada 2 kez yediğinizde öyle bir etkisi var ki...
Protein, Omega-3 yağ asitleri ve vitamin bakımından zengin olan balık türleri, kalpten beyin fonksiyonlarına kadar vücudumuza fayda sağlıyor. Özellikle bu 5 balık türü, bağışıklığı güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı dayanıklı hale getiriyor.
Giriş Tarihi: 08.12.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 14:27