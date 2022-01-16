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Mucize meyve Aronya: İşte hiç bilmediğiniz 7 faydası

Aronia, son yıllarda faydaları ile en çok gündemde olan meyvelerden biri. Aslında Kuzey Amerika'ya özgü olan bu meyve, sağlıklı yaşamak isteyenler için oldukça popüler bir meyve olarak tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor. Roseceae familyasından Aronia melanocarpa adı ile bilinen küçük, yuvarlak ve koyu renkli bir meyve türüdür.

Giriş Tarihi: 16.01.2022 08:36 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 08:41
Mucize meyve Aronya: İşte hiç bilmediğiniz 7 faydası

Aronia, en iyi mikro besin kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. Diğer tüm meyvelere oranla çok daha yüksek olan antioksidan oranı ile dikkat çekmesinin yanı sıra yüksek C vitamini seviyeleri, polifenoller, antosiyaninler ve proantosiyanidinler gibi birçok bileşiği bünyesinde barındırır.

Mucize meyve Aronya: İşte hiç bilmediğiniz 7 faydası

Vücutta kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığın ana sebeplerinden olan serbest radikallere karşı büyük bir savaş gücü sağlar. Bu nedenle insan sağlığı üzerinde en etkili meyvelerden biri olarak kabul ediliyor.

Mucize meyve Aronya: İşte hiç bilmediğiniz 7 faydası

Aronia, taze olarak yenilebildiği gibi kuru olarak da tüketebilir. Hatta bazı noktalarda meyve suyu olarak da bulunabilse de doğru bir seçim yapmak önemlidir. Bu meyve, bağışıklığı, kardiyovasküler fonksiyon ve beyin sağlığı dahil olmak üzere vücutta birçok önemli sistemsel fayda sağlar ve şeker hastalığına karşı önemli bir savaşçıdır.

Mucize meyve Aronya: İşte hiç bilmediğiniz 7 faydası

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Araştırmalar, aronyanın kanser riskini azaltmada oldukça etkili olduğunu ortaya koyuyor. Bu meyvede bulunan antosiyanin adı verilen antioksidanlar kolon kanseri hücrelerinin çoğalmasını, büyümesini yavaşlatabilir. Hatta bazı araştırmalar bu büyümeyi %60'a kadar azalttığı tespit etmiştir.

Mucize meyve Aronya: İşte hiç bilmediğiniz 7 faydası

Meme kanseri olan kadınlar tarafından tüketildiğinde oksidatif stresi azaltarak serbest radikallere karşı oldukça etkili bir sonuç elde edilmesini sağlar.

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