Mucize meyve Aronya: İşte hiç bilmediğiniz 7 faydası

Aronia, son yıllarda faydaları ile en çok gündemde olan meyvelerden biri. Aslında Kuzey Amerika'ya özgü olan bu meyve, sağlıklı yaşamak isteyenler için oldukça popüler bir meyve olarak tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor. Roseceae familyasından

Aronia, en iyi mikro besin kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. Diğer tüm meyvelere oranla çok daha yüksek olan antioksidan oranı ile dikkat çekmesinin yanı sıra yüksek C vitamini seviyeleri, polifenoller, antosiyaninler ve proantosiyanidinler gibi birçok bileşiği bünyesinde barındırır.

Vücutta kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığın ana sebeplerinden olan serbest radikallere karşı büyük bir savaş gücü sağlar. Bu nedenle insan sağlığı üzerinde en etkili meyvelerden biri olarak kabul ediliyor.

Aronia, taze olarak yenilebildiği gibi kuru olarak da tüketebilir. Hatta bazı noktalarda meyve suyu olarak da bulunabilse de doğru bir seçim yapmak önemlidir. Bu meyve, bağışıklığı, kardiyovasküler fonksiyon ve beyin sağlığı dahil olmak üzere vücutta birçok önemli sistemsel fayda sağlar ve şeker hastalığına karşı önemli bir savaşçıdır.

KANSER RİSKİNİ AZALTIR Araştırmalar, aronyanın kanser riskini azaltmada oldukça etkili olduğunu ortaya koyuyor. Bu meyvede bulunan antosiyanin adı verilen antioksidanlar kolon kanseri hücrelerinin çoğalmasını, büyümesini yavaşlatabilir. Hatta bazı araştırmalar bu büyümeyi %60'a kadar azalttığı tespit etmiştir.