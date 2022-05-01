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Mutfağınızdaki gizli şifacı: Bir saatte kan şekerini %60 düşürüyor!

Herkesin mutfağında bulunan baharatlar, aslında basit bir tatlandırıcıdan çok öte adeta bir şifa kaynağıdır. Özellikle doğunun en çok bilinen baharatlarından biri olan zerdeçalın bileşenleri, son yıllarda da bilim tarafından önemli özellikleri ile öne çıkıyor. Diyabet, tüm dünyadaki önde gelen rahatsızlıklardan biri. Zerdeçal ise bu rahatsızlık üzerinde önemli etkilere sahip.

Giriş Tarihi: 01.05.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 16:47
Mutfağınızdaki gizli şifacı: Bir saatte kan şekerini %60 düşürüyor!

Mutfağınızdaki gizli şifacı: Bir saatte kan şekerini %60 düşürüyor!

Tip 2 diyabet, vücudun insülin üretme biçimindeki bir işlev bozukluğundan kaynaklanan kronik bir durumdur. Pankreas tarafından salgılanan insülinin birincil görevi; kan şekerini düzenlemektir ve bu mekanizmada ortaya çıkan sorunlar, kan şekeri seviyelerini tehlikeli bir biçimde yükseltir.

Mutfağınızdaki gizli şifacı: Bir saatte kan şekerini %60 düşürüyor!

Mutfağınızdaki gizli şifacı: Bir saatte kan şekerini %60 düşürüyor!

Fakat bu durumda, basit ama etkili bir çözüm bulunuyor: beslenme düzeninizi değiştirmek. Kan şekeri seviyeleri, yemek yemeye tepki olarak yükseliş gösterir. Bu sayede tam da bu yöntemi kullanarak kan şekeri düzeyini düzenleyebilirsiniz.

Mutfağınızdaki gizli şifacı: Bir saatte kan şekerini %60 düşürüyor!

Mutfağınızdaki gizli şifacı: Bir saatte kan şekerini %60 düşürüyor!

Araştırmalar, yemek yemeden önce zerdeçalın parlak sarı rengini veren pigment kurkuminin tüketilen yemekten kaynaklanan kan şekeri seviyelerindeki artışı azaltabileceğini ortaya koyuyor. Üstelik bu düşüş, tüketimden sonraki bir saat içinde kendisini göstermeye başlıyor. Kan şekeri seviyeleri, ilk tüketimden 120 dakikaya kadar ölçülerek bu veriler elde edildi.

Mutfağınızdaki gizli şifacı: Bir saatte kan şekerini %60 düşürüyor!

Mutfağınızdaki gizli şifacı: Bir saatte kan şekerini %60 düşürüyor!

Yapılan araştırmalar sonunda "postprandiyal glukoz konsantrasyonları" ( yemek yedikten sonra ortaya çıkan şeker) oranının "kurkumin" (zerdeçal) ve "kurkumin - balık yağı" tüketenlerde farklı düşüş oranları tespit edildi.

Mutfağınızdaki gizli şifacı: Bir saatte kan şekerini %60 düşürüyor!

Mutfağınızdaki gizli şifacı: Bir saatte kan şekerini %60 düşürüyor!

Zerdeçal tüketenlerde %60,6, zerdeçal ve balık yağı tüketenlerde %51 oranında düşüş, ilk alımdan 60 dakika içinde gerçekleşti.

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