Mutfağınızdaki gizli şifacı: Bir saatte kan şekerini %60 düşürüyor!
Herkesin mutfağında bulunan baharatlar, aslında basit bir tatlandırıcıdan çok öte adeta bir şifa kaynağıdır. Özellikle doğunun en çok bilinen baharatlarından biri olan zerdeçalın bileşenleri, son yıllarda da bilim tarafından önemli özellikleri ile öne çıkıyor. Diyabet, tüm dünyadaki önde gelen rahatsızlıklardan biri. Zerdeçal ise bu rahatsızlık üzerinde önemli etkilere sahip.
Giriş Tarihi: 01.05.2022 16:39
Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 16:47