Ölümcül kokteyl serum dosyası! İç hastalıkları uzmanından korkutan açıklama: “Çok faydalı sanıyorsunuz ama kalbi durduruyor!”

Metin Arolat'ın ani kaybı tüm ülkeyi hüzne boğarken yaşadığı kalp krizinin ardındaki ihtimaller ise birçok soru işaretine sebep oldu. Arolat'ın yaşadığı ani kalp krizine dair şok diyetler, takviye olarak kullanılan kokteyl serum iddiaları gündeme geldi. Her ne kadar tüm bunlar iddia olsa da bu tür diyetler ve takviyelerin tehlikeleri oldukça gerçek. Biz de tüm bu riskleri ve sağlıklı bir yaşam için doğru adımları nasıl atmamız gerektiğine dair İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya ve Uzm. Dr. Yunus Kayalar ile konuştuk. İşte ayrıntılar…