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Ölümcül kokteyl serum dosyası! İç hastalıkları uzmanından korkutan açıklama: “Çok faydalı sanıyorsunuz ama kalbi durduruyor!”

Metin Arolat'ın ani kaybı tüm ülkeyi hüzne boğarken yaşadığı kalp krizinin ardındaki ihtimaller ise birçok soru işaretine sebep oldu. Arolat'ın yaşadığı ani kalp krizine dair şok diyetler, takviye olarak kullanılan kokteyl serum iddiaları gündeme geldi. Her ne kadar tüm bunlar iddia olsa da bu tür diyetler ve takviyelerin tehlikeleri oldukça gerçek. Biz de tüm bu riskleri ve sağlıklı bir yaşam için doğru adımları nasıl atmamız gerektiğine dair İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya ve Uzm. Dr. Yunus Kayalar ile konuştuk. İşte ayrıntılar…

AYBİKE ŞAHİN AYBİKE ŞAHİN
Giriş Tarihi: 24.09.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:58
Ölümcül kokteyl serum dosyası! İç hastalıkları uzmanından korkutan açıklama: Çok faydalı sanıyorsunuz ama kalbi durduruyor!

Kokteyl serumların ve şok diyetlerin sebep olduğu ölüm vakaları ve çeşitli ciddi semptomların ortaya çıktığı süreçler her geçen gün artıyor. Vitamin kokteyl serum gibi takviyelerin evde takılması, kokteyl serum içindekiler konusundaki şaibeli durumlar birçok soruna neden olabilir. "Kokteyl serumda ne var?" sorusunun ardındaki gerçeklerin yeterince iyi şekilde analiz edilmemesi de büyük tehlikeleri beraberinde getiriyor. Tüm bunlara dair ise İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya ve Uzm. Dr. Yunus Kayalar yaşananlara dair sorularımızı cevapladı. İşte detaylar…

Ölümcül kokteyl serum dosyası! İç hastalıkları uzmanından korkutan açıklama: Çok faydalı sanıyorsunuz ama kalbi durduruyor!

KOKTEYL SERUM NEDİR VE TEHLİKELERİ NELERDİR?

İnsanlara bağışıklıklarını kuvvetlendirmek için bazı serumlar takılabileceğini belirten Uzm. Dr. Ayça Kaya, "Bunlar içerisinde genellikle C vitamini ve B-Kompleks vitaminler vardır. Serum da vücuttaki sıvı-elektrolit dengesini düzenleyen sıvılardır. Bu bir doktor kontrolünde eğer oluyorsa kişiye bağışıklığını kuvvetlendirmek için verilebilir" derken serumların etkilerine dair bilgi verdi.

Ölümcül kokteyl serum dosyası! İç hastalıkları uzmanından korkutan açıklama: Çok faydalı sanıyorsunuz ama kalbi durduruyor!

Kaya; "Ama halihazırda doktor olmayan kişilerin, hemşirelerin ya da laborant gibi sağlık görevlilerinin eve gelerek "doktordan bağımsız" bir şekilde bu serumları kişilere yapmalarının yan etkileri ortaya çıkabilir."

Ölümcül kokteyl serum dosyası! İç hastalıkları uzmanından korkutan açıklama: Çok faydalı sanıyorsunuz ama kalbi durduruyor!

"Bunlar arasında en önemlisi; alerji. Bu tür alerjilerde ciddi solunum yolu durması ve solunum yollarının şişmesine bağlı ölüm olabilir. Anjiyonörotik ödem olabilir. Vücutta kurdeşen gibi döküntüler ortaya çıkabilir. Kabızlık görülebilir" diyerek risklere değindi.

Ölümcül kokteyl serum dosyası! İç hastalıkları uzmanından korkutan açıklama: Çok faydalı sanıyorsunuz ama kalbi durduruyor!

"ÖLÜM RİSKİNİ BERABERİNDE GETİRİYOR"

Uzm. Dr. Ayça Kaya; "Ayrıca verilen bu sıvılarda eğer potasyum ağırlıklı bir vitamin veriliyorsa, yüksek potasyum kalbin durmasına bile neden olabilir" diyerek ölüm riskine değindi.

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