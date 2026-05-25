Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan bayram için 10 altın tavsiye: Mideyi değil, ruhunuzu şişirin!

7- SARILMAK GERÇEKTEN KİMYAYI DEĞİŞTİRİYOR
Samimi temas sırasında oksitosin salgılanıyor. Bu hormon stresi azaltıyor, kalp ritmini sakinleştiriyor ve güven hissini artırıyor. Yani içten bir sarılma yalnızca romantik değil, nörobiyolojik bir olay. Bazı sarılmalar gerçekten tedavi edicidir.
8- BAYRAMDA MİDEYİ DEĞİL, RUHU ŞİŞİRİN
Bayram sonrası acillerin önemli kısmı aşırı yemek nedeniyle oluşuyor. Şeker, hamur işi ve ağır yemekleri abartmak; reflüyü, tansiyonu, şekeri ve ritim bozukluklarını tetikleyebilir. Bayramın özü tüketmek değil, paylaşmaktır.
9- MANEVİYAT BAĞIŞIKLIĞI DA ETKİLEYEBİLİR
Şükür, dua, aidiyet ve manevi bağların stres yönetimi üzerinde güçlü etkileri olduğu artık psikoneuroimmünoloji çalışmalarında sıkça tartışılıyor. İnsan sadece proteinle yaşayan bir canlı değil. Anlam duygusuna da ihtiyaç duyuyor. Ve bazen bir dua, bedenin taşıdığı yükü hafifletebiliyor.
10 - SEVDİKLERİNİZE "İYİ Kİ VARSIN" DEYİN...
Çünkü hayat düşündüğümüzden kısa, erteleyecek kadar uzun değil. Bazen en güçlü ilaç, samimi bir ses, sıcak bir el ve içten söylenmiş bir "iyi ki varsın" cümlesi oluyor.