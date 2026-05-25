Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan bayram için 10 altın tavsiye: Mideyi değil, ruhunuzu şişirin!

1- BAYRAMDA YAVAŞLAYIN

Sürekli hız hali, sinir sistemini yoruyor. Modern insanın en büyük problemi, bedenin hiç "güvendeyim" moduna geçememesi. Oysa bayram sabahındaki huzur hissi boşuna değil. Çünkü sakin kahvaltılar, uzun sohbetler, aile ortamı ve güven duygusu, parasempatik sinir sistemini aktive ediyor. Yani beden "Tehlike geçti" mesajı alıyor. Ve işte iyileşme tam o anda başlıyor.

2- AİLE SOFRALARI GERÇEKTEN İYİLEŞTİRİYOR

Harvard'ın uzun yıllar süren mutluluk araştırmasının vardığı sonuç çok çarpıcı. İnsanı sağlıklı ve uzun yaşatan en önemli faktörlerden biri iyi ilişkiler. Sadece ilaçlar değil, iyi aile ilişkileri de kalbi koruyor. Birlikte yemek yiyen ailelerde stres hormonları azalıyor, çocukların psikolojik dayanıklılığı artıyor ve yaşlılarda yalnızlık hissi azalıyor. Kısacası... Bayram sofraları yalnızca karın doyurmuyor, sinir sistemini de sakinleştiriyor.

3- TELEFON AÇMAK BİLE TEDAVİ OLABİLİR

Özellikle yaşlı insanlar için "hatırlanmak" ciddi bir psikolojik destektir. Araştırmalar sosyal izolasyonun günde 15 sigara içmek kadar zararlı olabileceğini söylüyor. Bir büyüğü aramak, bir dostun sesini duymak, yalnız yaşayan bir akrabayı ziyaret etmek... Bunlar küçük jestler değil. Bazen gerçek bir ruhsal ilk yardım.

4- KAYBETTİKLERİMİZİ ANMAK RUHU DENGELER

Yas bastırıldığında büyür. Ama sevilen insanları dua ile, sevgiyle ve hatırayla anmak, psikolojik dayanıklılığı artırabilir. Bu yüzden mezarlık ziyaretleri birçok insanda tuhaf bir huzur oluşturur. Çünkü insan sadece yaşayanlarla değil, hatırladıklarıyla da bağ kurar.