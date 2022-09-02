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Romatizma hastaları dikkat! Yaşadığınız eklem ağrılarının kaynağı bu besin: Sakın ağzınıza bile sürmeyin
Romatizma hastaları dikkat! Yaşadığınız eklem ağrılarının kaynağı bu besin: Sakın ağzınıza bile sürmeyin
Artrit, eklemlerde ortaya çıkan kronik iltihaplanma sonucunda oldukça şiddetli ağrılar ortaya çıkabilir. Yaşam tarzının da etkilediği bu rahatsızlığa karşı kendinizi korumak için bazı besin gruplardan özellikle uzak durmanız büyük önem taşıyor.
Giriş Tarihi: 02.09.2022 17:15
Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 17:22