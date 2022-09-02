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Romatizma hastaları dikkat! Yaşadığınız eklem ağrılarının kaynağı bu besin: Sakın ağzınıza bile sürmeyin

Artrit, eklemlerde ortaya çıkan kronik iltihaplanma sonucunda oldukça şiddetli ağrılar ortaya çıkabilir. Yaşam tarzının da etkilediği bu rahatsızlığa karşı kendinizi korumak için bazı besin gruplardan özellikle uzak durmanız büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 02.09.2022 17:15 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 17:22
Romatizma hastaları dikkat! Yaşadığınız eklem ağrılarının kaynağı bu besin: Sakın ağzınıza bile sürmeyin

100'den fazla türü olmasına rağmen enflamatuvar olmayan osteoartrit en yaygın olanıdır. Aslında, yaşamları boyunca erkeklerin %40'ına ve kadınların %47'sine osteoartrit teşhisi konulabilir. Bu kadar yaygın olan bir rahatsızlıktan korunmak için ise asla tüketmemeniz gereken bazı besinler bulunuyor.

Romatizma hastaları dikkat! Yaşadığınız eklem ağrılarının kaynağı bu besin: Sakın ağzınıza bile sürmeyin

Tüm bu artrit rahatsızlıkların arasında romatoid artrit (RA), psoriatik artrit ve gut en yaygın olan diğer üç tür. Araştırmalar, belirli yiyecek ve içeceklerin ortadan kaldırılması gibi diyet müdahalelerinin, artrit rahatsızlığın şiddetini azaltabileceğini ve ayrıca genel yaşam kalitelerini iyileştirebileceğini göstermektedir. İşte artritiniz varsa kaçınmanız gereken 6 yiyecek ve içecek.

Romatizma hastaları dikkat! Yaşadığınız eklem ağrılarının kaynağı bu besin: Sakın ağzınıza bile sürmeyin

YÜKSEK İŞLENMİŞ YİYECEKLER

Fast food, kahvaltılık gevrek ve unlu mamuller gibi ultra işlenmiş ürünler, tipik olarak rafine tahıllar, ilave şeker, koruyucular ve diğer potansiyel olarak inflamatuar bileşenler bakımından yüksektir ve bunların tümü artrit semptomlarını kötüleştirebilir.

Romatizma hastaları dikkat! Yaşadığınız eklem ağrılarının kaynağı bu besin: Sakın ağzınıza bile sürmeyin

Araştırmalar, ağır işlenmiş gıdalar açısından zengin Batı diyetlerinin, iltihaplanma ve obezite gibi risk faktörlerine katkıda bulunarak romatoid artrit riskinizi artırabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, işlenmiş gıdalar genel sağlığınızı kötüleştirebilir ve diğer hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir.

Romatizma hastaları dikkat! Yaşadığınız eklem ağrılarının kaynağı bu besin: Sakın ağzınıza bile sürmeyin

İŞLENMİŞ KIRMIZI ET

Bazı araştırmalar, kırmızı ve işlenmiş eti, artrit semptomlarını artırabilecek iltihaplanmayla ilişkendiriyor. Örneğin, işlenmiş ve kırmızı et ağırlıklı diyetler, interlökin-6 (IL-6), C-reaktif protein (CRP) ve homosistein gibi yüksek düzeyde inflamatuar belirtileri gösteriyor.

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