Romatizma hastaları dikkat! Yaşadığınız eklem ağrılarının kaynağı bu besin: Sakın ağzınıza bile sürmeyin

100'den fazla türü olmasına rağmen enflamatuvar olmayan osteoartrit en yaygın olanıdır. Aslında, yaşamları boyunca erkeklerin %40'ına ve kadınların %47'sine osteoartrit teşhisi konulabilir. Bu kadar yaygın olan bir rahatsızlıktan korunmak için ise asla tüketmemeniz gereken bazı besinler bulunuyor.