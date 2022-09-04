Uzman isim uyardı "İltihaplı romatizma kalp hastalığı riskini artırıyor" | Video

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Kalp damar sertliğinin en önemli sebebinin iltihap olduğunu belirten Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Seval Pehlevan, iltihaplı romatizma hastalığı olan kişilerin olmayanlara göre kalp hastalığını yakalanma riskinin yüzde 50 daha fazla olduğunu söyledi.