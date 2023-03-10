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Sabahları yorgun ve ağrılı uyanıyorsanız dikkat! Bu 3 yöntem uygulandığında ne ağrı kalıyor ne de yorgunluk

Sabahları siz de yataktan yorgun kalkanlardan mısınız? Bu ağrıların altında günlük hayatın stresi, fazla spor yapmak, ağır ve kontrolsüz yük taşımak gibi nedenler yatabilir. Aynı zamanda sadece bu sebeplerden dolayı değil, kaslarda biriken toksinler de kramplara ve ağrılara neden olabilir. Bununla beraber vücutta oluşan toksinler kas zayıflığı ve kas hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Peki sabah uyandığınızda hissedilen bu ağrıları nasıl yok edebiliriz? İşte vücut ağrılarına veda etmenizi sağlayacak 3 yöntem…

Giriş Tarihi: 10.03.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 14:51
Sabahları yorgun ve ağrılı uyanıyorsanız dikkat! Bu 3 yöntem uygulandığında ne ağrı kalıyor ne de yorgunluk

Kaslarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan ağrılar, yaşam kalitesini oldukça düşürebilir. Fazlasıyla rahatsız eden bu ağrılar genellikle yaşa ve cinsiyete bağlı olmadan gerçekleşebilir. Fakat uygulayacağınız birkaç yöntem ile sabahları ağrısız uyanabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin bu ağrılara iyi gelecek yöntemlere birlikte bir bakalım.

Sabahları yorgun ve ağrılı uyanıyorsanız dikkat! Bu 3 yöntem uygulandığında ne ağrı kalıyor ne de yorgunluk

1- MAGNEZYUM VE D3K2 VİTAMİNİ

Magnezyum, malik asit meyvelerden (kayısı, böğürtlen, yaban mersini, kiraz, üzüm vb. ) elde edilen ve mitokondrilerde enerji üretiminde kullanılan bir moleküldür. Bu özelliği kas ağrısı, güçsüzlüğü ve kronik yorgunluk problemi olan hastalara iyi gelir. Bununla beraber, D3K2 vitamini vücut sağlığında önemli bir role sahiptir. Bu kombinasyon vitamini düzenli tükettiğinizde vücut ağrılarında azalma görülebilir.

Sabahları yorgun ve ağrılı uyanıyorsanız dikkat! Bu 3 yöntem uygulandığında ne ağrı kalıyor ne de yorgunluk

2- VÜCUT TEMİZLEYİCİ BİTKİLER

TAZE ZENCEFİL

Şifalı bir bitki olarak anılan zencefil, enflamasyonu ve vücutta oluşan ağrıları yok etmede oldukça etkilidir. Kas rahatlatıcı özelliği ile bilinen zencefili günde bir yemek kaşığı tüketerek oluşan kas ağrılarının önüne geçebilirsiniz. Özellikle taze zencefil tüketirseniz sizin için daha faydalı olacaktır.

Sabahları yorgun ve ağrılı uyanıyorsanız dikkat! Bu 3 yöntem uygulandığında ne ağrı kalıyor ne de yorgunluk

ÇÖREK OTU

Hindistan ve çevresinde yaygın olarak yetiştirilen çörek otunun sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Özellikle de çörek otu yağı, romatizma ağrılarına iyi gelebilir, zayıflamaya yardımcı olabilir ve kolesterolü dengeleyebilir. Kasları gevşetici özelliği nedeniyle pek çok durumda antispazmodik olarak etki gösterdiği bilinmektedir.

Sabahları yorgun ve ağrılı uyanıyorsanız dikkat! Bu 3 yöntem uygulandığında ne ağrı kalıyor ne de yorgunluk

ZERDEÇAL

Antienflamatuar içeriği sayesinde ağrılara şifa olan zerdeçal, kas ve eklemde oluşan ağrıları azaltmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda romatizmal hastalıkların en sık karşılaşılan belirtilerinden biri olan yangıyı (enflamasyon) hafifletebilir.

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