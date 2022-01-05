Sadece 5 günde 2 kilo verdiriyor! İşte mikrobiyota diyeti...

Vücudumuzun en önemli sistemlerinden biri olan sindirim sistemi bozulduğunda bütün dengemizi etkileyebiliyor. Bağırsaklarda bulunan dost bakteriler sayesinde sindirim sistemi sağlığı korunuyor. Kötü bakteriler de rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Mikrobiyota dengesi bozulduğunda ise kilo alımı ortaya çıkmakta. İşte bağırsak sağlığını düzenleyerek 5 günde 2 kilo verilmesini sağlayan mucizevi diyet...

Mikrobiyota kavramı son yıllarda önemi anlaşılan ve birçok hastalığın oluşmasına da zemin hazırlayan sindirim kanalında yer alan mikroorganizma topluluklarını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.

Sindirim sistemimizde yaşayan bakteri, virüs, mantar, parazitler gibi mikroorganizmaların artık hem sağlıklı yaşamda hem de kilo kaybında önemli olduğunu gösteren araştırmalar gün geçtikçe artıyor.

Bakteriler sindirim enzimleri dışında özellikle karbonhidrat çeşitlerini parçalayarak sindirim sisteminin daha sağlıklı işlev görmesine yardımcı olur.

Eğer bağırsakta yaşayan bakterilerin ağırlığı daha çok düşman bakterilerden oluşuyorsa normal yenilen yiyeceğin kalorisinin üzerine ekstra 150 kalori daha vücuda alım sağlayarak boştan gelen bir kalori bombası ile bireyin yağlanmasına yardımcı olduğu bildirilmekte.