Sağlığa olan faydalarıyla biliniyor ama tüketirken dikkat!

Ülkemizde sıklıkla tüketilen brokoli, sağlığa olan faydalarıyla biliniyor. C vitaminin yanı sıra potasyum içeren bir sebze olan brokoli, diyabet, otizm, kalp ve göz sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Peki brokolinin zararları nelerdir? Brokoli nasıl tüketilmeli? İşte brokolinin inanılmaz faydaları...

BROKOLİNİN FAYDALARI VE ZARARLARI NELERDİR? İnsan sağlığına çok ciddi faydaları olan brokolinin sindirim sistemine, kalp-damar ve bağışıklık sistemine sağladığı çok önemli faydaları bulunuyor. Brokoli aynı zamanda iltihap karşıtı ve kansere karşı da koruyucu niteliklere sahip olan bir sebze olma özelliği taşımaktadır. Düşük sodyum içeriğine sahip olup yağsız bir sebze olan brokolinin bir porsiyonu sadece 31 kaloridir.

Brokolinin oldukça yüksek bir lif oranına sahiptir. C vitaminin yanı sıra potasyum içeren bir sebzedir. Zengin bir B6 ve A vitamini kaynağı olan bir sebze olması bakımından insan sağlığına önemli faydaları olan sebzelerden biridir.

Besin oranı oldukça yüksek durumda bulunan brokoli aynı zamanda fosfor, magnezyum, az miktarda çinko ve demir de içeren bir besindir. Sahip olduğu bu yönleriyle sağlık açısından önemli bir besin kaynağını oluşturmaktadır. Peki Brokolinin faydaları nelerdir? Bu sorunun cevaplarının maddeler halinde verilmesi, konun anlaşılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

BROKOLİNİN FAYDALARI ŞUNLARDIR; - Diyabet ve otizm: Tip 2 diyabeti olan obez kişiler için brokoli özü çok önemli ölçüde fayda sağlamaktadır. - Kanser: Brokolinin kansere karşı korunmada önemli ölçüde yararlı olduğu pek çok insan tarafından bilinen bir gerçektir.