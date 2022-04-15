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Şeker hastaları için en büyük şifa! Günde bir kaşığıyla hastalığınızı bitiren mucize içecek...

Tip 2 diyabet, dünya çapında birçok kişinin karşı karşıya kaldığı ve hayatını büyük oranda zorlaştıran oldukça önemli bir hastalık. Fakat doğru bir yaşam stili, büyük oranda bu rahatsızlıkla mücadele etmenizi mümkün kılıyor. İşte günde yalnızca bir kaşık içerek hastalıktan büyük oranda kurtulabileceğinizi o içecek...

Giriş Tarihi: 15.04.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 09:32
Şeker hastaları için en büyük şifa! Günde bir kaşığıyla hastalığınızı bitiren mucize içecek...

Şeker hastaları için en büyük şifa! Günde bir kaşığıyla hastalığınızı bitiren mucize içecek...

Tip 2 diyabet, problemli kan şekeri seviyeleri ile karakterize kronik bir durumdur. Kan şekeri genellikle insülin tarafından düzenlenir. Bununla birlikte, tip 2 diyabetiniz varsa, insülin üretimi ciddi şekilde azalır ve bu da kan şekeri seviyelerinde artışa neden olur. Sürekli olarak yüksek seviyelerin zincirleme etkileri vardır, bu nedenle onları kontrol etmek için alternatif yollar bulmak hayati önem taşır.

Şeker hastaları için en büyük şifa! Günde bir kaşığıyla hastalığınızı bitiren mucize içecek...

Şeker hastaları için en büyük şifa! Günde bir kaşığıyla hastalığınızı bitiren mucize içecek...

Neyse ki, araştırmalar, yüksek kan şekeri seviyelerini düşüren bir dizi diyet müdahalesine odaklandı. En umut verici olanlardan biri, elmalardaki şekerleri fermente ederek onları sirkedeki aktif bileşen olan asetik aside dönüştüren elma sirkesidir.

Şeker hastaları için en büyük şifa! Günde bir kaşığıyla hastalığınızı bitiren mucize içecek...

Şeker hastaları için en büyük şifa! Günde bir kaşığıyla hastalığınızı bitiren mucize içecek...

Bu, Clinical Nutrition ESPEN dergisinde yayınlanan bir çalışmanın sonucudur. Sekiz haftalık paralel bir çalışma kullanılarak günde 20 ml elma sirkesinin etkisini değerlendirmek için tip 2 diyabetli yetmiş katılımcı rastgele bir müdahale ve kontrol grubuna atandı.

Şeker hastaları için en büyük şifa! Günde bir kaşığıyla hastalığınızı bitiren mucize içecek...

Şeker hastaları için en büyük şifa! Günde bir kaşığıyla hastalığınızı bitiren mucize içecek...

Yirmi ml elma sirkesi dört çay kaşığına eşittir. Katılımcıların açlık kan şekeri düzeyleri çalışmanın başında ve sonunda ölçüldü. Açlık kan şekeri, testten sekiz ila 10 saat önce oruç tuttuktan sonra ortalama kan şekeri seviyelerini değerlendirir.

Şeker hastaları için en büyük şifa! Günde bir kaşığıyla hastalığınızı bitiren mucize içecek...

Şeker hastaları için en büyük şifa! Günde bir kaşığıyla hastalığınızı bitiren mucize içecek...

Çalışmadan elde edilen bulgular, elma sirkesi ile yapılan müdahalenin açlık kan şekerini "önemli ölçüde iyileştirebileceğini" öne sürdü.

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