Şeker hastaları için önemli ipucu: Gözlerde ortaya çıkan bu belirtiye dikkat!

Diyabet, tek bir klinik semptomla ilişkisi olmayan ilerleyici bir hastalıktır ve erken evrelerinde tespit etmek oldukça zor olabilir. Ancak erken teşhis, ampütasyon gibi ciddi sağlık sonuçları riskini azaltır. Gözlerdeki bir sinyal, kan şekeri seviyelerinin yüksek olduğuna dair bir uyarı olabilir. İşte o belirtinin ipuçları...

Diyabet , vücudun insüline yanıt verememesi veya insülin üretememesi ile karakterize bir durumdur. Bunun nihai sonucu, sinir sistemine ve organlara zarar veren ve istenmeyen komplikasyonlara neden olan kronik olarak yüksek kan şekeri seviyeleridir.

Diyabetin klinik semptomlarla çok az bağlantısı olmasına rağmen, 'ileri' kan şekeri seviyeleri vücudun farklı bölgelerinde kendini gösterebilir. Gözlerdeki bir işaret, yüksek kan şekerinin göstergesi olabilir.

Uzun süreli yüksek kan şekeri seviyeleri ile ilişkili komplikasyonlar genellikle ayaklarda yoğunlaşır. Bunun nedeni, ayaktaki sinirlerin dokunmaya karşı daha hassas olması ve hasar konusunda daha fazla farkındalık sağlamasıdır.

Ağrı, karıncalanma ve enfeksiyonların tümü yüksek kan şekerinin belirtileridir, ancak daha iyi görme yeteneği de öyle.