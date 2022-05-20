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Şeker hastalarının mucizesi! İçildiğinde dakikalar için şekeri düşüren şifa kaynağı
Şeker hastalarının mucizesi! İçildiğinde dakikalar için şekeri düşüren şifa kaynağı
Kan şekeri, karbonhidrat tüketilmesi durumunda yükselen ve tip 2 diyabet hastalarının yaşamlarını büyük oranda zorlaştıran önemli bir risk faktörü. Bu nedenle beslenme sistemine dikkat edilmesi oldukça önemli. Tüm bunların yanı sıra kan şekeri yükselişini durdurabilen oldukça etkili bir içecek keşfedildi. İşte o içecek...
Giriş Tarihi: 20.05.2022 10:27
Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 10:28