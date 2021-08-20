Şeker hastalığı olanlar dikkat! Bu gıda diyabete birebir fayda sağlıyor

Diyabet ve insülin direnci birçok kişinin yaşadığı sağlık sorunlarından biri. Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle ortaya çıkan bazı durumlarda ise genetik olan diyabet, tedavi edilmediğinde hayati tehlikeye neden olabilir. Uzmanlar, diyabetle mücadelede en etkili yöntemlerden birinin 'sumak çayı' olduğunu belirtiyor. İşte adeta doğal insülin görevi gören sumağın faydaları...
Bir çoğumuzun yemeklerine tat vermek için kullandığı bu mucizevi baharat bakın nasıl şifa dağıtıyor...Yabani otlar arasında yerini alan sumak meyvesi toplanır ve kurutularak toz haline getirildikten sonra baharat olarak kullanılır.
Hemen hemen her toprakta yetişen bu otun toplamda 150 türü bulunmaktadır. Yalnızca iki çeşidi zehirsizdir.
Ekşi tada sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır. Yapılan araştırmalarda limon gibi sumağın da antioksidan özelliği olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında ilaç kullanmadan sumak suyu ile tedavi olunabileceğini vurguluyor.
İŞTE SUMAK SUYUNUN İNANILMAZ FAYDALARI
- Kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır.
- Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur.