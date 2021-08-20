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Şeker hastalığı olanlar dikkat! Bu gıda diyabete birebir fayda sağlıyor

Diyabet ve insülin direnci birçok kişinin yaşadığı sağlık sorunlarından biri. Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle ortaya çıkan bazı durumlarda ise genetik olan diyabet, tedavi edilmediğinde hayati tehlikeye neden olabilir. Uzmanlar, diyabetle mücadelede en etkili yöntemlerden birinin 'sumak çayı' olduğunu belirtiyor. İşte adeta doğal insülin görevi gören sumağın faydaları...

Giriş Tarihi: 20.08.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 09:23 PAYLAŞ