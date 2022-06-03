Sürekli aç hissetmek o hastalığın habercisi olabilir!
Beyin için en önemli maddelerin başında gelen şeker, beynin fonksiyonlarının düzgün işleyebilmesi için hayati önem taşır. Ancak şekerin aşırı tüketimi ya da rafine şekerin düzenli olarak tüketilmesi vücutta yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Şeker hastalığı olarak da bilinen kan şekerinin düzenli olarak yükselmesi ve o seviyelerde kalması ciddi hastalıkların da temelinde yatar. Peki kan şekerinin yüksek olması neden önemlidir? Ne gibi sonuçları olur? İşte kan şekeri hakkında bilmeniz gereken her şey…
Giriş Tarihi: 03.06.2022 08:44
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 08:44