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Sürekli aç hissetmek o hastalığın habercisi olabilir!

Beyin için en önemli maddelerin başında gelen şeker, beynin fonksiyonlarının düzgün işleyebilmesi için hayati önem taşır. Ancak şekerin aşırı tüketimi ya da rafine şekerin düzenli olarak tüketilmesi vücutta yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Şeker hastalığı olarak da bilinen kan şekerinin düzenli olarak yükselmesi ve o seviyelerde kalması ciddi hastalıkların da temelinde yatar. Peki kan şekerinin yüksek olması neden önemlidir? Ne gibi sonuçları olur? İşte kan şekeri hakkında bilmeniz gereken her şey…

Giriş Tarihi: 03.06.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 08:44
Sürekli aç hissetmek o hastalığın habercisi olabilir!

KAN ŞEKERİNİN YÜKSEK OLMASI SİZİ NEDEN ENDİŞELENDİRMELİ?

İnsülin, adını çok sık duyduğumuz ancak işlevini pek de bilmediğimiz bir hormondur. Aslında karın bölgesinde bulunan ve mideye yakın olan pankreas tarafından üretilmektedir.

Sürekli aç hissetmek o hastalığın habercisi olabilir!

Pankreas, karbonhidrat olarak da adlandırılan formdaki glikoza yanıt olarak insülin üretmektedir.

Sürekli aç hissetmek o hastalığın habercisi olabilir!

Fruktoz ise metabolizmada glikozdan daha farklı etkileri olan ve aynı zamanda hafif de olsa kan şekerinin yükselmesine neden olan bir şeker türüdür.

Sürekli aç hissetmek o hastalığın habercisi olabilir!

Fruktoz içeren gıdalara örnek olarak şekerli içecekler, işlenmiş yiyecekler verilebilir.

Sürekli aç hissetmek o hastalığın habercisi olabilir!

Vücuduna her karbonhidrat alındığında pankreas kan şekerini düzenlemek adına insülin üretir.

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