Sürekli aç hissetmek o hastalığın habercisi olabilir!

KAN ŞEKERİNİN YÜKSEK OLMASI SİZİ NEDEN ENDİŞELENDİRMELİ?

İnsülin, adını çok sık duyduğumuz ancak işlevini pek de bilmediğimiz bir hormondur. Aslında karın bölgesinde bulunan ve mideye yakın olan pankreas tarafından üretilmektedir.