Tüketmeden önce bir daha düşünün! İşte en sağlıksız 30 gıda

Günlük hayatta tüketilen gıdalar sağlığımız konusunda önemli rol oynar. Çeşitli araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre bazı gıdaların uzun vadede vücudumuz için ciddi zararları olduğu görüldü. Tüketilen ve sağlıklı olduğunu düşündüğümüz gıdalar ne derece sağlıklı? Uzak durmamız gereken gıdalar nelerdir? İşte sağlıksız gıdalar...
Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren eatthis.com insan sağlığına zarar verebilecek 30 ürünü açıkladı.
Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.
İŞLENMİŞ ET
Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz
AŞIRI YAĞDA KIZARTILMIŞ YİYECEKLER
Zararlı içerik: Hidrojenize yağ
TATLANDIRICI
Zararlı içerik: Sukraloz