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Tüketmeden önce bir daha düşünün! İşte en sağlıksız 30 gıda

Günlük hayatta tüketilen gıdalar sağlığımız konusunda önemli rol oynar. Çeşitli araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre bazı gıdaların uzun vadede vücudumuz için ciddi zararları olduğu görüldü. Tüketilen ve sağlıklı olduğunu düşündüğümüz gıdalar ne derece sağlıklı? Uzak durmamız gereken gıdalar nelerdir? İşte sağlıksız gıdalar...

Giriş Tarihi: 28.11.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 09:10
Tüketmeden önce bir daha düşünün! İşte en sağlıksız 30 gıda

Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren eatthis.com insan sağlığına zarar verebilecek 30 ürünü açıkladı.

Tüketmeden önce bir daha düşünün! İşte en sağlıksız 30 gıda

Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.

Tüketmeden önce bir daha düşünün! İşte en sağlıksız 30 gıda

İŞLENMİŞ ET

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

Tüketmeden önce bir daha düşünün! İşte en sağlıksız 30 gıda

AŞIRI YAĞDA KIZARTILMIŞ YİYECEKLER

Zararlı içerik: Hidrojenize yağ

Tüketmeden önce bir daha düşünün! İşte en sağlıksız 30 gıda

TATLANDIRICI

Zararlı içerik: Sukraloz

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