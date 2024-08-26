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Ünlü şarkıcının kızı elektronik sigara yüzünden kalp krizi geçirdi! Profesörden açıklama geldi: Dumanını dahi solumayın!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş kalp krizi geçirerek adeta ölümden döndü. Kalbi sıkışan ve nefes almakta zorlanan genç kız hastaneye kaldırıp acil ameliyata alınırken bu durumun ardındaki nedeni ise annesi Selen Görgüzel açıkladı. Kızının sağlık sorununun elektronik sigara kullanımına bağlı olduğunu söyleyen anne, "Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike yaratmıştır" dedi. Peki elektronik sigara kalbe nasıl zarar veriyor, gençlerde kalp krizi görülme sıklığının altında yatan nedenler neler? Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar Sabah.com.tr okuyucuları için elektronik sigara tehlikesini tek tek anlattı...

DUYGU AKSOY DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 26.08.2024 13:12 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 13:46
Ünlü şarkıcının kızı elektronik sigara yüzünden kalp krizi geçirdi! Profesörden açıklama geldi: Dumanını dahi solumayın!

Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş'ın kalp krizi geçirmesi ve bu durumun elektronik sigaraya bağlı olması, e-sigara tehlikesini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Ünlü şarkıcının kızı elektronik sigara yüzünden kalp krizi geçirdi! Profesörden açıklama geldi: Dumanını dahi solumayın!

Elektronik sigaranın kalp sağlığı üzerindeki etkilerine değinen Uçar, "Elektronik sigara da, tıpkı normal sigaraya benzer şekilde maalesef kalp krizlerini artırıyor" diyerek en önemli nedeninin elektronik sigaraların içerisinde de normal sigaraya bağımlılığı azaltmak için kullanılan nikotin olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcının kızı elektronik sigara yüzünden kalp krizi geçirdi! Profesörden açıklama geldi: Dumanını dahi solumayın!

DOĞRUDAN KALBİ ETKİLİYOR, KALP KRİZİ RİSKİNİ İKİ KATINA ÇIKARIYOR

Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar sözlerine, "Nikotinin de bilinen etkisi kalp hızını, tansiyonu artırmaktır ve elektronik sigarayla aldığımız bu nikotin kalp hızını, tansiyonu artırarak maalesef bu yan etkiyle kalp krizlerini artırabiliyor ve tetikleyebiliyor" şeklinde devam etti.

Ünlü şarkıcının kızı elektronik sigara yüzünden kalp krizi geçirdi! Profesörden açıklama geldi: Dumanını dahi solumayın!

İÇERİSİNDE AĞIR METALLER BULUNUYOR

Uçar, "Sadece nikotin değil, buna ek olarak elektronik sigaranın içerisinde istemediğimiz bazı materyaller de oluyor. Elektronik sigaraların içerisinde aroma vericiler, uçucu içerikler var ve ağır metaller bulunuyor. Tam etkisini bilmesek de bunları da solunum sistemiyle vücudumuza dahil etmiş oluyoruz" diyerek elektronik sigaranın dumanının dahi çok zararlı olduğunu söyledi. E- sigaralar bulunan maddelerin de nikotin ile benzer yan etkileriyle kalp krizi riskinin tetiklendiğini gösteren bazı veriler bulunduğunu söyleyen Uçar, "nikotinin kesin gösterilmiş bir yan etkisi var ve kalp krizini kesinlikle tetikliyor" dedi.

Ünlü şarkıcının kızı elektronik sigara yüzünden kalp krizi geçirdi! Profesörden açıklama geldi: Dumanını dahi solumayın!

KALP KRİZİ RİSKİNİ 2 KATINA ÇIKARIYOR

Prof. Dr. Uçar, elektronik sigara kullanımının çok eski olmaması nedeniyle çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor, ancak Amerika'da yapılan bir çalışmaya göre her gün elektronik sigara tüketen bir bireyin tüketmeyen bir kişiye oranla kalp krizi geçirme riskinin 2 kat daha fazla olduğuna vurgu yapıyor. "Elektronik sigara kullanımı giderek artıyor bu nedenle yeni çalışmalar da olacaktır. Kalp krizi riskini ikiye katlaması oldukça önemli çalışmalardan bir tanesi" diyen Uçar, elektronik sigaranın zararının boyutlarını da gözler önüne seriyor.

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