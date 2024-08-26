Ünlü şarkıcının kızı elektronik sigara yüzünden kalp krizi geçirdi! Profesörden açıklama geldi: Dumanını dahi solumayın!

İÇERİSİNDE AĞIR METALLER BULUNUYOR

Uçar, "Sadece nikotin değil, buna ek olarak elektronik sigaranın içerisinde istemediğimiz bazı materyaller de oluyor. Elektronik sigaraların içerisinde aroma vericiler, uçucu içerikler var ve ağır metaller bulunuyor. Tam etkisini bilmesek de bunları da solunum sistemiyle vücudumuza dahil etmiş oluyoruz" diyerek elektronik sigaranın dumanının dahi çok zararlı olduğunu söyledi. E- sigaralar bulunan maddelerin de nikotin ile benzer yan etkileriyle kalp krizi riskinin tetiklendiğini gösteren bazı veriler bulunduğunu söyleyen Uçar, "nikotinin kesin gösterilmiş bir yan etkisi var ve kalp krizini kesinlikle tetikliyor" dedi.