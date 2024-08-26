Ünlü şarkıcının kızı elektronik sigara yüzünden kalp krizi geçirdi! Profesörden açıklama geldi: Dumanını dahi solumayın!
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş kalp krizi geçirerek adeta ölümden döndü. Kalbi sıkışan ve nefes almakta zorlanan genç kız hastaneye kaldırıp acil ameliyata alınırken bu durumun ardındaki nedeni ise annesi Selen Görgüzel açıkladı. Kızının sağlık sorununun elektronik sigara kullanımına bağlı olduğunu söyleyen anne, "Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike yaratmıştır" dedi. Peki elektronik sigara kalbe nasıl zarar veriyor, gençlerde kalp krizi görülme sıklığının altında yatan nedenler neler? Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar Sabah.com.tr okuyucuları için elektronik sigara tehlikesini tek tek anlattı...
Giriş Tarihi: 26.08.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 13:46