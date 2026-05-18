Uyurken vantilatör açık kalıyorsa dikkat! Meğer kasları resmen kurutuyormuş

Doktorlar, açık vantilatörle uyumanın alerjiden kas ağrılarına kadar çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. TOZ VE POLENLERİ HAVAYA KARIŞTIRIYOR Uyku sağlığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Dr. Kiran Dintyala, vantilatörlerin odadaki toz ve polenleri havaya yayabildiğini belirtiyor. Bu durum özellikle alerji ve astım hastalarında şu şikayetlere neden olabiliyor: Sık hapşırma Gözlerde sulanma Burun akıntısı Boğaz kaşıntısı Nefes almada güçlük Uzmanlar, bu belirtiler görülüyorsa vantilatör pervanelerinin mutlaka temizlenmesi gerektiğini vurguluyor. HAVA KURULUĞU BİRÇOK SORUNA YOL AÇABİLİR Vantilatörün sürekli hava üflemesi, çevredeki havanın kurumasına neden olabiliyor. Bu da bazı kişilerde şu problemlere yol açabiliyor: Göz kuruluğu Burun kanaması Sinüzit Bronşit Susuz kalma Boğaz ağrısı Özellikle ağzı açık uyuyan kişiler sabah boğaz ağrısıyla uyanabiliyor. BAŞ AĞRISI VE BURUN TIKANIKLIĞI YAPABİLİR Uyku uzmanı Martin Seeley, vantilatörün burun yollarını kurutarak vücudun daha fazla mukus üretmesine neden olabileceğini söylüyor. Bunun sonucunda şu şikayetler ortaya çıkabiliyor: Baş ağrısı Burun tıkanıklığı Sinüs kaynaklı baş ağrısı Uzman, sabah bol su içmenin bu belirtileri hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor. KAS AĞRILARINI ARTIRABİLİR Vantilatörün gece boyunca aynı bölgeye doğrudan hava üflemesi, kasların gerilmesine ve tutulmasına neden olabiliyor. Özellikle spor sonrası kas ağrısı yaşayan ya da masa başında uzun süre çalışan kişilerde mevcut ağrıların şiddetlenebileceği ifade ediliyor. DAHA SAĞLIKLI BİR UYKU İÇİN NE YAPILABİLİR? Uzmanlar, sıcak havalarda daha konforlu bir uyku için şu önerilerde bulunuyor: Vantilatörü doğrudan vücuda çevirmemek Odayı gün içinde havalandırmak Yeterli su tüketmek Vantilatör pervanelerini düzenli temizlemek Alerji problemi olanların dikkatli olması Yaz gecelerinde serinlemek için vantilatör kullanmak cazip görünse de, uzmanlara göre bu alışkanlık bazı kişilerde beklenmedik sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle alerji, astım ve kronik kas ağrısı olanların daha dikkatli olması öneriliyor.