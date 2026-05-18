Uyurken vantilatör açık kalıyorsa dikkat! Meğer kasları resmen kurutuyormuş

DAHA SAĞLIKLI BİR UYKU İÇİN NE YAPILABİLİR?

Uzmanlar, sıcak havalarda daha konforlu bir uyku için şu önerilerde bulunuyor:

Vantilatörü doğrudan vücuda çevirmemek

Odayı gün içinde havalandırmak

Yeterli su tüketmek

Vantilatör pervanelerini düzenli temizlemek

Alerji problemi olanların dikkatli olması

Yaz gecelerinde serinlemek için vantilatör kullanmak cazip görünse de, uzmanlara göre bu alışkanlık bazı kişilerde beklenmedik sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle alerji, astım ve kronik kas ağrısı olanların daha dikkatli olması öneriliyor.