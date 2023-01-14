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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! "En sağlıklısı Türk kahvaltısı: Bu besinler tüm vücudu tamir ediyor"
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! "En sağlıklısı Türk kahvaltısı: Bu besinler tüm vücudu tamir ediyor"
"Kahvaltı yapmayın!" diyenlere karşıyım. Daha net bir ifadeyle, bizim Anadolu mutfağının en zengin öğünü olan Türk kahvaltısına laf etmek asla bilimsel değil, yanlış bir öneridir! Düşünsenize... Menemeni, haşlanmış yumurtası, omleti, peynir çeşitleri, balı, kaymağı, zeytini, çeşit çeşit sıcacık ekmeği, yanına bolca taze sebze. Bu doğal besinler sağlığımızı neden olumsuz etkilesin değil mi?
Giriş Tarihi: 14.01.2023 10:11
Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 10:14