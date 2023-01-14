Roza Galeri Roza Sağlık Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! "En sağlıklısı Türk kahvaltısı: Bu besinler tüm vücudu tamir ediyor"

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! "En sağlıklısı Türk kahvaltısı: Bu besinler tüm vücudu tamir ediyor"

"Kahvaltı yapmayın!" diyenlere karşıyım. Daha net bir ifadeyle, bizim Anadolu mutfağının en zengin öğünü olan Türk kahvaltısına laf etmek asla bilimsel değil, yanlış bir öneridir! Düşünsenize... Menemeni, haşlanmış yumurtası, omleti, peynir çeşitleri, balı, kaymağı, zeytini, çeşit çeşit sıcacık ekmeği, yanına bolca taze sebze. Bu doğal besinler sağlığımızı neden olumsuz etkilesin değil mi?

Selahattin DÖNMEZ Selahattin DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 14.01.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 10:14
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! En sağlıklısı Türk kahvaltısı: Bu besinler tüm vücudu tamir ediyor

Neden kahvaltı yapmayalım ki? İşte asıl konu da bu; kahvaltı yapmayınca daha mı sağlıklı olacağız? Böyle bir bilimsel araştırma elbette yok. Tabii ki "Türk kahvaltısı yapmayın" diyecek bir bilimsel veri de bulamazsınız. Çünkü bizim kahvaltımız Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika'daki kahvaltı alışkanlıklarına asla benzemez. Çünkü içeriği bir ana öğün kadar besleyici, besin seçimleri doğal ve vitamin, mineralden zengin... Sağlık deposu...

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! En sağlıklısı Türk kahvaltısı: Bu besinler tüm vücudu tamir ediyor

NEDEN KAHVALTI YAPMALIYIZ?
Vücudumuz gece boyunca; çocukluk ve ergenlikte büyüme ve hormon üretimi, yetişkinlik süresince de tüm hücrelerimizin tamiri, yenilenmesi amacıyla bolca miktarda enerji harcamaya yönelik çalışır. Bu nedenle kahvaltı yaparak, uzun süren gece açlığı sonrası vücudun ihtiyacı olan kalori desteğini sağlamış oluruz.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! En sağlıklısı Türk kahvaltısı: Bu besinler tüm vücudu tamir ediyor

Ayrıca gece boyu, enerjiyi vücudumuz depolanmış karbonhidratlardan sağlamakta, bu nedenle güne kahvaltıyla başladığınızda boşalan karbonhidrat depolarının yerine konmasını destekler. Böylece gün boyu kan şekeri dengesinin korunmasını sağlarız Kahvaltı; kalori ve besin öğeleri içeriği açısından dengeli olduğunda günün en önemli öğünüdür diyebilirim.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! En sağlıklısı Türk kahvaltısı: Bu besinler tüm vücudu tamir ediyor

GEVREK ŞİRKETLERİNİN ÇIKARLARI
Bu konu maalesef algı oluşturmak için bilimsel bilgilerden uzak öneriler yaymayı seven sağlık profesyonellerin öne sürdüğü doğru olmayan bir argüman. Çünkü zaten biz toplum olarak yüzyıllardır gevrek yiyen bir kahvaltı içeriğine sahip bir alışkanlığa alışık değiliz.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! En sağlıklısı Türk kahvaltısı: Bu besinler tüm vücudu tamir ediyor

Yani gevrek şirketlerinin bizim Türk kahvaltımızın içeriğine sekte vurması imkansız. Kahvaltı yapmak bir endüstriyel yönlendirme değil vücudun fizyolojik ihtiyacı açısından yapılan bilinçli bir yeme aktivitesidir. Kahvaltı, çocuklarda öğrenmenin pekişmesi, bellek için gerekli enerjinin depolanıp odaklanmanın sağlanması açısından avantajları olan bir öğün.

SON DAKİKA SON DAKİKA