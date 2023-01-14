Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! "En sağlıklısı Türk kahvaltısı: Bu besinler tüm vücudu tamir ediyor"

Neden kahvaltı yapmayalım ki? İşte asıl konu da bu; kahvaltı yapmayınca daha mı sağlıklı olacağız? Böyle bir bilimsel araştırma elbette yok. Tabii ki "Türk kahvaltısı yapmayın" diyecek bir bilimsel veri de bulamazsınız. Çünkü bizim kahvaltımız Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika'daki kahvaltı alışkanlıklarına asla benzemez. Çünkü içeriği bir ana öğün kadar besleyici, besin seçimleri doğal ve vitamin, mineralden zengin... Sağlık deposu...