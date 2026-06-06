Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Siyah çayın içine birkaç damla ekleyin! Demir eksikliğini bitiriyor"

Son yıllarda toplumsal olarak yaşanan "Yiyecekler yeterli vitamin içermiyor ve pestisit dolu!" korkusu aslında gıdaya güvenin sarsıldığının açık göstergesi. Ülkemizde iyi tarım aslında yasalarla güvence altına alınmış olsa da denetimden kaçan istisnalar, hepimizde bir gıda güvence sorunu konusunda huzursuzluk yaratmakta. Ayrıca iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin getirdiği hayvancılık sektöründe enfeksiyon hastalıklarının yaygınlaşması ve tarım arazilerindeki toprak verimindeki azalmaya bağlı değişimler, yediklerimizdeki besleyici içeriğinin azalmasına neden olabilmekte. Ancak bu değişim sosyal medya mecralarında bahsedilen "Doğal besinlerde artık vitamin mineral yok" algısı gibi derin değildir.

Bu değişimler çinko ve bazı minerallerin yüzde 1-3 oranında azalmasıyla gözlenen, şu an sağlık açısından risk yaratmayan ancak çevresel yapılanma ve tarım arazilerinde doğru üretim sağlanmadığında şiddeti derinleşecek önemli konudur diyebilirim.