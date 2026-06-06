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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Siyah çayın içine birkaç damla ekleyin! Demir eksikliğini bitiriyor"
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Siyah çayın içine birkaç damla ekleyin! Demir eksikliğini bitiriyor"
Yiyeceklerde artık vitamin kalmadığı, sağlıklı yaşamak için sürekli takviye kullanmak gerektiği yönündeki yaygın inanışlar günden güne artıyor. Ancak doğru pişirme yöntemleri ve doğal besin tercihleri, birçok takviyeden daha güçlü etki sağlar.
Giriş Tarihi: 06.06.2026 08:53
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 09:06