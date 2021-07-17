Uzman isim uyardı: Bu sinyallere dikkat! Magnezyum eksikliğini işaret ediyor

Vücudumuzun önemli mineralleri arasında yer alan magnezyum, özellikle vücudun metabolizmasının düzgün çalışabilmesi için etkilidir. Kasların yenilenmesi ve kemiklerin güçlenmesinde etkin rol oynayan magnezyumun eksikliğinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, magnezyumun hangi besinlerde yer aldığını açıklayarak, sabah.com.tr'ye özel olarak magnezyum mineraline dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Magnezyum vücutta bulunan önemli mineraller arasında yer alıyor. Peki hangi besinlerden magnezyum alabiliriz? Magnezyum eksikliğinde ne gibi hastalıklar ortaya çıkabilir? Prof. Dr. Vefik Arıca, magnezyuma ile ilgili merak edilenleri anlattı. İşte Prof. Dr. Vefik Arıca'nın dikkat çeken açıklamaları…

MAGNEZYUM FAYDALARI NELERDİR? Magnezyum minerali, insan vücudu üzerinde birçok olumlu etki sağlıyor. Vücutta gerçekleşen kimyasal aktivitelerin olmazsa olmazı sayılan magnezyumun eksikliğinde ise böbrek taşı, kramp ağrıları, hatta depresyon gibi sağlık problemleri ortaya çıkabiliyor

"MAGNEZYUM VÜCUDA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR" Magnezyumun en önemli görevlerinden biri hiç şüphesiz hücresel gelişim için gerekli olan proteinlerin sentezlenmesini sağlamaktır.