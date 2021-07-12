Uzmanı tek tek açıkladı! Bu besinlerin boy uzattığını biliyor muydunuz?

Sağlıklı beslenme ile birlikte sağlıklı bir yaşam sağlanabilir. Kemiklerin büyümesi ve gelişmesi besinlerden sağlanan vitamin ve mineraller sayesinde mümkün olmaktadır. Peki hangi besinler çocukların boyunun uzamasında etkilidir? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, çocuklarda boy uzatan 10 önemli besini sabah.com.tr'ye özel olarak açıkladı.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca'nın açıklamaları:
Boy uzaması, çocuk gelişiminde önemli bir yer tutar. Genetik yatkınlık, hormonal sebepler, kronik rahatsızlıklar ve beslenme boy kısalığına yol açabilir. Bir diğer deyişle beslenme şekli, çocuğun gelişim sürecini doğrudan etkileyen, çok önemli bir faktördür.
D VİTAMİNİ EKSİK OLURSA…
D vitamini kemik ve kıkırdak gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir çünkü vitamin ve minerallerin tümüyle emilimine yani alınan gıdadan gerçek anlamda fayda sağlamasına yarar. Gıdalar arasında en çok yumurta sarısı, karaciğer ve balıkta bulunan D vitamininin temel kaynağı güneş ışınlarıdır. Çok fazla olmamak kaydıyla ve güneş ışınlarının dik geldiği saatler dışında güneşe çıkarılan çocukların kemik gelişimi ve boy uzaması hızlanır.
D vitamininin eksik olduğu durumda, büyüme aksar, kemikler zayıflar ve boy uzaması yavaşlar. D vitamini ayrıca vücudun kalsiyum emilimini de artırır.
A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini veya riboflavin, C vitamini veya absorbik asit ve ayrıca F vitamini de büyüme ve uzama için gerekli vitaminlerdir. Bu vitaminler daha çok sebze ve meyvelerde bulunur.
Sebze ve meyvelerin boyu uzatmadaki etkisi ve sağlıklı bir hayat sürmek için faydası çok önemlidir. Sebze ve meyveler bol miktarda vitamin, lif, potasyum ve folik asit içerir.
A vitamini doku ve kemiklerin gelişmesine yardım eder. Kavun, greyfurt, papaya, mango, karpuz ve kayısıda bolca A vitamini vardır. Sebzelerden ise, havuç, nohut, kabak, brokoli, ıspanak, domates ve patateste bol miktarda A vitamini bulunur.
Turunçgiller ve kabuksuz meyveler de kemik büyümesine ve boy uzamasına yardımcı eder.
Kuru meyveler de iyi bir kalsiyum deposudur boy uzaması için etkilidir.