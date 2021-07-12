Uzmanı tek tek açıkladı! Bu besinlerin boy uzattığını biliyor muydunuz?

Boy uzaması, çocuk gelişiminde önemli bir yer tutar. Genetik yatkınlık, hormonal sebepler, kronik rahatsızlıklar ve beslenme boy kısalığına yol açabilir. Bir diğer deyişle beslenme şekli, çocuğun gelişim sürecini doğrudan etkileyen, çok önemli bir faktördür.

D VİTAMİNİ EKSİK OLURSA…

D vitamini kemik ve kıkırdak gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir çünkü vitamin ve minerallerin tümüyle emilimine yani alınan gıdadan gerçek anlamda fayda sağlamasına yarar. Gıdalar arasında en çok yumurta sarısı, karaciğer ve balıkta bulunan D vitamininin temel kaynağı güneş ışınlarıdır. Çok fazla olmamak kaydıyla ve güneş ışınlarının dik geldiği saatler dışında güneşe çıkarılan çocukların kemik gelişimi ve boy uzaması hızlanır.

D vitamininin eksik olduğu durumda, büyüme aksar, kemikler zayıflar ve boy uzaması yavaşlar. D vitamini ayrıca vücudun kalsiyum emilimini de artırır.