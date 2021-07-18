Vücuttaki iltihabı bitiriyor! İşte sağlıklı bir vücut için ihtiyacınız olan besinler

Enflamasyon (iltihaplanma) hem iyi hem de kötü olabilir. Bir yandan vücudunuzun kendini enfeksiyon ve yaralanmalardan korumasına yardımcı olur. Öte yandan, kronik iltihaplanma kilo alımına ve hastalığa yol açabilir. Uzun süre devam eden vücuttaki iltihaplanma sorunu, uzun vadede büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşmanıza neden olabilir. Fakat iltihaplanmayı önlemek için bir yolunuz bulunuyor: Doğru besinleri tüketmek. İltihap bitiren besinler sayesinde vücudunuzu tamamen yenileyebilirsiniz.

Stres, iltihaba neden olan yiyecekler ve düşük aktivite seviyeleri bu riski daha da artırabilir. Bununla birlikte, çalışmalar bazı gıdaların iltihapla savaşabileceğini göstermektedir. İltihap kurutucu besinler sayesinde daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. İşte 13 anti-inflamatuar gıda…

KİRAZ Kirazlar muhteşem lezzetinin yanı sıra iltihapla savaşan antosiyaninler ve kateşinler gibi antioksidanlar bakımından zengindir. Vişnelerin sağlığı geliştirici özellikleri diğer çeşitlere göre daha fazla çalışılmış olsa da tatlı kirazlar da fayda sağlar. Bir çalışmada, insanlar 1 ay boyunca günde 280 gram kiraz tükettiğinde, inflamatuar bir belirti CRP seviyeleri düştüğünü ve kiraz yemeyi bıraktıktan sonra 28 gün boyunca düşük kaldığı fark edildi.

DOMATES Domates en zengin besin kaynaklarından biri. Domatesler, etkileyici anti-inflamatuar özelliklere sahip bir antioksidan olan C vitamini, potasyum ve likopen bakımından yüksektir. Likopen, çeşitli kanser türleriyle ilgili proinflamatuar bileşikleri azaltmak için özellikle faydalı olabilir. Bir çalışma, domates suyu içmenin aşırı kilolu kadınlarda inflamatuar belirtileri önemli ölçüde azalttığını, ancak obezitesi olanlarda olmadığını belirledi. Domatesleri zeytinyağında pişirmenin, emdiğiniz likopen miktarını en üst düzeye çıkarabileceğini unutmayın. Bunun nedeni, likopenin bir yağ kaynağı ile daha iyi emilen bir besin maddesi olan karotenoid olmasıdır.