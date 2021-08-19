Vücuttaki iltihabı hızlıca kurutuyor! İşte iltihap bitiren süper besin...

İltihap, vücudun savunma mekanizmalarından biridir. Bakteri, virüs ve kimyasal maddeler gibi birçok nedene bağlı olarak iltihap oluşabilir. İltihap tedavi edilmediğinde ciddi hastalıklara neden oluyor. İltihap söktürücü bitkiler, iltihap tedavileri arasında yer alıyor. Peki, hangi besinler vücuttaki iltihabı bitiriyor? İşte vücutta iltihap bırakmayan besinler...

KIRMIZI KAN HÜCRELERİNİN AZALMASIYLA... Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin azalması ile birlikte vücut iltihaplara karşı korunmasız bir hale gelir. İltihap oluşması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir sağlık sorunudur, sık görülen nedenler arasında enfeksiyon kapmak, zatürre, lupus, romatizma gibi hastalıklar yer alır.

İLTİHAP SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER NELERDİR? Vücudun birçok farklı bölgesinde görülebilen bu sağlık sorunu enfeksiyonlara karşı vücudun oluşturduğu bir kalkan olarak da adlandırılabilir. İltihap söktürücü bitkiler günümüzde çoğu uzman tarafından önerilen iltihap kurutucu yöntemler olarak bilinmektedir. İltihap söktürücü bitkiler nelerdir, gelin birlikte göz atalım.

AK SÖĞÜT KABUĞU: Bu kabukta aspirin ile benzer özellikler taşımaktadır. içerisinde Salisin adlı madde bulunmaktadır. Ayrıca ak söğüt kabuğu ağrı kesici özelliktedir.

İltihap giderici özellikte olan ak söğüt kabuğu aspirine göre etkisi daha uzun seviyededir. Ak söğüt kabuğunun çayı demlenip tüketildiğinde vücutta oluşmuş her türlü iltihabı kurutmaktadır.