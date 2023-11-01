Roza Galeri Roza Sağlık Vücuttaki toksini çamaşır suyu gibi söküp atıyor! Bağırsakları temizliyor: İşte bedeni yenileyen efsane kür

Vücuttaki toksini çamaşır suyu gibi söküp atıyor! Bağırsakları temizliyor: İşte bedeni yenileyen efsane kür

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için vücuttaki toksinlerin sistemli bir şekilde atılması gerekiyor. Uzun süre sağlıksız beslenildiğinde ve hareketsiz bir yaşam sürdürüldüğünde bağırsak, böbrek ve karaciğerin düzenli çalışma sistemi bozuluyor. Bu durum, vücutta toksin birikmesine ve bağırsaktaki zararlı bakterilerin sayısının artmasına neden oluyor. Uzmanlar, bağırsakları temizlemek ve kısa sürede vücuttaki toksinleri atmak için bazı besinlerin kür olarak düzenli bir şekilde tüketilmesini öneriyor. İşte, bağırsakları temizleyen besinler ve vücuttaki toksini atan kür ile ilgili detaylar...