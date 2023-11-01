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Vücuttaki toksini çamaşır suyu gibi söküp atıyor! Bağırsakları temizliyor: İşte bedeni yenileyen efsane kür

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için vücuttaki toksinlerin sistemli bir şekilde atılması gerekiyor. Uzun süre sağlıksız beslenildiğinde ve hareketsiz bir yaşam sürdürüldüğünde bağırsak, böbrek ve karaciğerin düzenli çalışma sistemi bozuluyor. Bu durum, vücutta toksin birikmesine ve bağırsaktaki zararlı bakterilerin sayısının artmasına neden oluyor. Uzmanlar, bağırsakları temizlemek ve kısa sürede vücuttaki toksinleri atmak için bazı besinlerin kür olarak düzenli bir şekilde tüketilmesini öneriyor. İşte, bağırsakları temizleyen besinler ve vücuttaki toksini atan kür ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 01.11.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 10:05
Vücuttaki toksini çamaşır suyu gibi söküp atıyor! Bağırsakları temizliyor: İşte bedeni yenileyen efsane kür

İkinci beyin olarak adlandırılan bağırsaklar, sağlıksız beslenme ve egzersizden uzak bir yaşam nedeniyle zamanla işlev kaybı yaşar. Kötü bakteri sayısının artması ve iyi bakterinin azalmasıyla sindirim sistemi bozulur. Vücuttaki toksinlerin atılması, bağırsaklardaki faydalı bakterilerin artması nedeniyle genel sağlık korunuyor. Bağırsakları temizleyen, vücuttaki toksini atan küre geçmeden önce bağırsak florasını düzelten besinlere göz atalım. İşte tükettiğiniz andan itibaren bağırsakları temizleyen besinler;

Vücuttaki toksini çamaşır suyu gibi söküp atıyor! Bağırsakları temizliyor: İşte bedeni yenileyen efsane kür

BADEM:

Prebiyotik lif içeren badem, en sağlıklı yağlardan biridir. Ara öğün olarak tüketilen badem bir avuç yendiğinde bağırsak florasını koruyor. Badem, E vitamini deposu olarak biliniyor ve kötü kolesterolü düşürüyor. Tok tutması nedeniyle kan şekerini dengeleyen badem, magnezyum içeriği sebebiyle kemikleri de güçlendiriyor.

Vücuttaki toksini çamaşır suyu gibi söküp atıyor! Bağırsakları temizliyor: İşte bedeni yenileyen efsane kür

KIZILCIK:

İdrar yolu enfeksiyonuna karşı birebir fayda sağlayan kızılcık, antioksidan içermesi nedeniyle, bağırsak sağlığını koruyor. Bağırsak sağlığını koruyan kızılcık, haftada bir kez tüketildiğinde kansere karşı koruyor.

Vücuttaki toksini çamaşır suyu gibi söküp atıyor! Bağırsakları temizliyor: İşte bedeni yenileyen efsane kür

ZENCEFİL:

Anti-enflamatuar özelliğe sahip olan zencefil, bağırsak iltihabını azaltır. Vücuttaki enfeksiyonu bitiren zencefil, bağışıklığı güçlendiriyor.

Vücuttaki toksini çamaşır suyu gibi söküp atıyor! Bağırsakları temizliyor: İşte bedeni yenileyen efsane kür

SARIMSAK:

Prebiyotik içeren, bağışıklığı güçlendirmesiyle bilinen sarımsak doğal ilaç olarak biliniyor. Sarımsak, kansere karşı vücudu koruyor aynı zamanda kolesterolü düşürüyor.

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