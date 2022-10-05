Yanlış kullanımı hayatı tehdit ediyor! Sağlıklı diye alınan bu takviye ciddi kanamalara neden oluyor...

Beslenme uzmanı Stephanie Baker, ginkgo biloba takviyeleri ile birlikte alınmaması konusunda uyardı. "Balık yağı, bilişsel ve kalp sağlığı için harika olan harika bir ektir, ginkgo biloba ise beyin güçlendirici faydaları için kullanılır. Ancak, ikisi de kan sulandırıcıdır ve birlikte alındığında, kontrol edilemeyen kanama veya kanın pıhtılaşmaması olasılığını artırabilir." dedi.