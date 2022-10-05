Roza
Galeri
Roza Sağlık
Yanlış kullanımı hayatı tehdit ediyor! Sağlıklı diye alınan bu takviye ciddi kanamalara neden oluyor...
Yanlış kullanımı hayatı tehdit ediyor! Sağlıklı diye alınan bu takviye ciddi kanamalara neden oluyor...
Birçok insan günlük yaşamlarında düzenli olarak takviye alır. İster belirli bir durumun semptomlarını tedavi etmek için, ister diyetinize takviye olarak kullanın, daha sağlıklı olmanıza da yardımcı olabilirler. Bununla birlikte, bazı kombinasyonlar tam tersi etkiye sahip olabilir.
Giriş Tarihi: 05.10.2022 08:46
Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 08:49