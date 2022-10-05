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Yanlış kullanımı hayatı tehdit ediyor! Sağlıklı diye alınan bu takviye ciddi kanamalara neden oluyor...

Birçok insan günlük yaşamlarında düzenli olarak takviye alır. İster belirli bir durumun semptomlarını tedavi etmek için, ister diyetinize takviye olarak kullanın, daha sağlıklı olmanıza da yardımcı olabilirler. Bununla birlikte, bazı kombinasyonlar tam tersi etkiye sahip olabilir.

Giriş Tarihi: 05.10.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 08:49
Yanlış kullanımı hayatı tehdit ediyor! Sağlıklı diye alınan bu takviye ciddi kanamalara neden oluyor...

Balık yağı, omega-3 seviyelerini artırmanın bir yolu olarak genellikle kapsül şeklinde alınan popüler bir takviyedir. Bu, kalbinizi sağlıklı tutmak ve iltihabı azaltmak dahil olmak üzere vücudunuza çeşitli şekillerde yardımcı olabilir.

Yanlış kullanımı hayatı tehdit ediyor! Sağlıklı diye alınan bu takviye ciddi kanamalara neden oluyor...

Balık yağı aynı zamanda doğal bir pıhtılaşma önleyicidir, yani kanın pıhtılaşmasını önleyebilir. Bu nedenle diğer takviyelerle birlikte alınması riskli olabilir.

Yanlış kullanımı hayatı tehdit ediyor! Sağlıklı diye alınan bu takviye ciddi kanamalara neden oluyor...

Beslenme uzmanı Stephanie Baker, ginkgo biloba takviyeleri ile birlikte alınmaması konusunda uyardı. "Balık yağı, bilişsel ve kalp sağlığı için harika olan harika bir ektir, ginkgo biloba ise beyin güçlendirici faydaları için kullanılır. Ancak, ikisi de kan sulandırıcıdır ve birlikte alındığında, kontrol edilemeyen kanama veya kanın pıhtılaşmaması olasılığını artırabilir." dedi.

Yanlış kullanımı hayatı tehdit ediyor! Sağlıklı diye alınan bu takviye ciddi kanamalara neden oluyor...

Bu, özellikle kan inceltici ilaç kullananların kaçınması gerektiği anlamına gelmektedir. Kan inceltici ilaçlar alırken kaçınılması gereken diğer takviyeler ve özler arasında, kan inceltici özellikleri bulunan zencefil ve E vitamini bulunur.

Yanlış kullanımı hayatı tehdit ediyor! Sağlıklı diye alınan bu takviye ciddi kanamalara neden oluyor...

İncelmiş kana sahip olmak, yalnızca ağır kanamaya yatkın olmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kolayca morarmalara da neden olur.

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