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Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yeterli...

Bağırsak sorunları, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Kabızlık, genellikle bağırsak hareketlerinin azalması veya zorlaşması nedeniyle ortaya çıkar ve birçok insan hayatında en az bir kez bu sorunu yaşamıştır. Bazı bireylerde ise kabızlık kronik hale gelebilir. Tuvalete çıkma sıklığı kişiden kişiye değişiklik gösterse de, haftada üç kereden az tuvalete gitmek ve zorluk yaşamak kabızlığın başlıca belirtilerindendir. Bu durum ciddi bir sağlık problemi olmasa da günlük yaşamda aksamalara yol açabilir. Ancak önereceğimiz bu besin sayesinde, kabızlık sorununu tamamen çözebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.10.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 10:11
Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yeterli...

Bu yaygın sağlık problemini tamamen ortadan kaldırmak için, önereceğimiz besinden günde sadece 4 adet tüketmeniz yeterli olacaktır.

Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yeterli...

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlığın tanımını teknik ve genel olarak yapmak gerekirse haftada üç defadan az tuvalete çıkmak denilebilir.

Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yeterli...

Ancak kişiden kişiye bu sayılarda farklılıklar olması da gayet normaldir.

Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yeterli...

Bazı bireyler günde birkaç kez tuvalete çıkarken bazıları birkaç günde bir çıkabilir.

Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yeterli...

Size ait rutininiz sizin için en doğru olan rutindir.

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