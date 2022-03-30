Yer yemez şekeri %20 düşürüyor! Diyabet hastalarının kurtarıcı sebzesi...
Yaşam stili, genetik ve çevresel faktörlerle birlikte ortaya çıkan değişken kan şekeri seviyeleri, diyabet hastalığını beraberinde getirerek oldukça riskli bir sağlık sorununa neden olabiliyor. Bu nedenle beslenme sistemini değiştirmek hayat kurtaran bir karar haline dönüşüyor. Bilim insanları, hiç beklenmedik bir şekilde bir sebze türünün yüksek kan şekeri düzeyini %20 oranında düşürerek önemli bir etkiye sahip olduğunu keşfetti. İşte o sebze...
Giriş Tarihi: 30.03.2022 15:26
Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 15:26