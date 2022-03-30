Roza Galeri Roza Sağlık Yer yemez şekeri %20 düşürüyor! Diyabet hastalarının kurtarıcı sebzesi...

Yer yemez şekeri %20 düşürüyor! Diyabet hastalarının kurtarıcı sebzesi...

Yaşam stili, genetik ve çevresel faktörlerle birlikte ortaya çıkan değişken kan şekeri seviyeleri, diyabet hastalığını beraberinde getirerek oldukça riskli bir sağlık sorununa neden olabiliyor. Bu nedenle beslenme sistemini değiştirmek hayat kurtaran bir karar haline dönüşüyor. Bilim insanları, hiç beklenmedik bir şekilde bir sebze türünün yüksek kan şekeri düzeyini %20 oranında düşürerek önemli bir etkiye sahip olduğunu keşfetti. İşte o sebze...

Giriş Tarihi: 30.03.2022 15:26 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 15:26
Yer yemez şekeri %20 düşürüyor! Diyabet hastalarının kurtarıcı sebzesi...

Yer yemez şekeri %20 düşürüyor! Diyabet hastalarının kurtarıcı sebzesi...

Tip 2 diyabet, teşhisi zor olabilen bir hastalık. Geç belirtiler vermesi veya belirtilerin oldukça genel olması gibi sorunlar, ilerlemesine neden olabiliyor. Kontrol altına alınmadığı durumlarda ise tehlikeli seviyelere yükselen kan şekerini bir an önce sağlıklı seviyelere indirmek gerekir. Bu nedenle doğru beslenme oldukça önemlidir.

Yer yemez şekeri %20 düşürüyor! Diyabet hastalarının kurtarıcı sebzesi...

Yer yemez şekeri %20 düşürüyor! Diyabet hastalarının kurtarıcı sebzesi...

Saudi Medical Journal dergisinde yayınlanan bir araştırma, kereviz tüketmenin kan şekeri seviyeleri üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, kereviz yaprağı ekstraktının yaşlı diyabet hastalarındaki kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisi analiz edildi.

Yer yemez şekeri %20 düşürüyor! Diyabet hastalarının kurtarıcı sebzesi...

Yer yemez şekeri %20 düşürüyor! Diyabet hastalarının kurtarıcı sebzesi...

Prediyabet, kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek olduğu, ancak henüz tip 2 diyabet teşhisi konulacak kadar yüksek olmadığı bir sağlık durumudur.

Yer yemez şekeri %20 düşürüyor! Diyabet hastalarının kurtarıcı sebzesi...

Yer yemez şekeri %20 düşürüyor! Diyabet hastalarının kurtarıcı sebzesi...

Yapılan bu çalışma ise Mart ve Kasım 2014 aralığında Endonezya, Banda Aceh, Syiah Kuala Üniversitesi Tıp Fakültesi'den gerçekleştirildi. Çalışma, 60 yaşından büyük 16 diyabet öncesi (prediyabet) hastası olan yaşlı kişileri içeriyordu.

Yer yemez şekeri %20 düşürüyor! Diyabet hastalarının kurtarıcı sebzesi...

Yer yemez şekeri %20 düşürüyor! Diyabet hastalarının kurtarıcı sebzesi...

Rastgele iki gruba ayrılan bu kişilerin bir grubuna kereviz verilirken diğer gruba verilmedi. Tedavi sırasında 12 gün boyunca yemekten 30 dakika önce günde üç kez (sabah, öğleden sonra ve akşam) olmak üzere 250 mg dozda kereviz yaprağı ekstresi verildi.

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