Yer yemez şekeri %20 düşürüyor! Diyabet hastalarının kurtarıcı sebzesi...

Tip 2 diyabet, teşhisi zor olabilen bir hastalık. Geç belirtiler vermesi veya belirtilerin oldukça genel olması gibi sorunlar, ilerlemesine neden olabiliyor. Kontrol altına alınmadığı durumlarda ise tehlikeli seviyelere yükselen kan şekerini bir an önce sağlıklı seviyelere indirmek gerekir. Bu nedenle doğru beslenme oldukça önemlidir.