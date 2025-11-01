Zayıflama iğnesi mucize mi yoksa tehlike mi? Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Kontrolsüz kullanımında..."

Çünkü bugün hekimlerin her kilo problemi olan bireye iştahı kapatmak ve metabolik biyokimyasal düzelmeyi sağlamak adına bu enjeksiyonları öncelikli olarak önermesi, eczacıların "Kilo veremiyorum" diyen her kişiye iğne tavsiye etmesi, hatta hiç sağlık profesyoneli olmaya gerek olmadan reçetesiz bu iğnelere ulaşılması artan ilaç kullanımının yaygınlaşmasını hızlandırmakta. Zayıflama iğnesi ya da ilacı uygulamalarının maliyeti, uzun dönem uyum sorunları, kas ve kemik kaybını tetiklemesi, besinsel düzeyde vitamin ve mineral yetersizliklerine yol açması önemli klinik sorunların da ön plana çıkmasına neden olmakta.