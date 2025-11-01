Roza
Zayıflama iğnesi mucize mi yoksa tehlike mi? Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Kontrolsüz kullanımında..."
Zayıflama iğnesi furyası büyüyor, riskler de öyle... Diyabet tedavisinde geliştirilen iğne tedavisi, kilo vermek isteyenlerin yeni umudu haline geldi. Ancak iştahı baskılayan bu tedavi yöntemi başta kas kaybı, vitamin eksikliği ve psikolojik dengesizlik gibi ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Sürdürülebilir zayıflama ancak davranış değişimi ve dengeli beslenmeyle mümkündür.
Giriş Tarihi: 01.11.2025 09:21