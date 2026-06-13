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130 yıldır kayıptı! Herkes yok oldu sanırken Türkiye'de çıktı: Bakın hangi ilimizde gizlenmiş...
130 yıldır kayıptı! Herkes yok oldu sanırken Türkiye'de çıktı: Bakın hangi ilimizde gizlenmiş...
Amasya'da sıradan bir doğa yürüyüşü, 130 yıldır izine rastlanmayan ve nesli tükendiği sanılan "Yitik Amasya lalesi"nin yeniden keşfedilmesiyle tarihi bir anı başlattı. En son 1896 yılında görülen bu eşsiz tür, dikkatli bir doğaseverin çektiği fotoğraflar sayesinde uzmanlar tarafından doğrulanarak bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Oldukça sınırlı bir alanda hayata tutunmayı başaran bu nadide bitki, yetkililer tarafından ivedilikle koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılacak.
Giriş Tarihi: 13.06.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 10:12