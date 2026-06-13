130 yıldır kayıptı! Herkes yok oldu sanırken Türkiye’de çıktı: Bakın hangi ilimizde gizlenmiş...

O günden 2026 yılına kadar 130 yıllık süre içinde kendisi de dahil pek çok yerli ve yabancı araştırmacının bu bitkiyi bulmak için bölgeye geldiğini fakat izine rastlanamadığını belirten Eker, "Bugün önemli bir gün. Çünkü bu bitkinin kayıp olduğunu sanıyorduk ama 130 yıl sonra aslında Amasya'da kaybolmadığını, yaşadığını ancak yaşam alanının oldukça sınırlı olduğunu gördük. Bundan sonraki süreçte bitkiyi koruma altına alıp yaşatmaya çalışacağız." dedi.