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Roza Yaşam
2026 yazında ekranlar kararıyor! Gençler arasında yeni moda 'çevrimdışı' olmak...
2026 yazında ekranlar kararıyor! Gençler arasında yeni moda 'çevrimdışı' olmak...
Sürekli çevrimiçi olmak, her anı paylaşmak ve ekran başında vakit geçirmek uzun yıllardır hayatımızın bir parçasıydı. Ancak 2026 yazında öne çıkan yeni trend bunun tam tersini söylüyor. Offline yaşam anlayışıyla birlikte insanlar dijital dünyayla arasına mesafe koyarak kitaplara, not defterlerine ve gerçek deneyimlere yöneliyor.
Giriş Tarihi: 27.06.2026 09:27