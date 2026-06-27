2026 yazında ekranlar kararıyor! Gençler arasında yeni moda ’çevrimdışı’ olmak...

GÖSTERME DEĞİL YAŞAMA DÖNEMİ

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte birçok deneyim aynı zamanda paylaşılacak bir içeriğe de dönüştü. Gidilen tatiller, gün batımları, konserler ya da akşam yemekleri çoğu zaman önce fotoğraflandı, videosu çekildi sonra yaşandı. Ancak offline yaşam trendiyle birlikte bu alışkanlığın da değişmeye başlayacak gibi görülüyor. 2026 yazında birçok kişi için önemli olan şey, yaşadığı anı başkalarına göstermekten çok o anın tadını çıkarmak. Bu nedenle bazı tatilciler telefonlarını ellerinden düşürmeden fotoğraf çekmek yerine çevrelerini izlemeyi, gittikleri yerleri paylaşmak yerine kendilerine saklamayı tercih ediyor. Her anı kayda alma isteğinin yerini, anın içinde kalma isteği alıyor. Böylece tatiller de yalnızca paylaşılacak görüntülerden değil, gerçekten yaşanmış deneyimlerden oluşmaya başlıyor.



