60 yıldır cayır cayır yanan cehennem köy! Bir çocuğun çığlığıyla hayalet kasabaya dönüştü

GİTMEDEN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER

Atlas Obscura gibi popüler seyahat platformlarının "Dünyanın En Tuhaf Yerleri" listelerinde üst sıralarda yer alan bölgeyi ziyaret etmeyi düşünen gezginler için kritik bir uyarı bulunuyor: Bölgedeki polis ekipleri, son dönemde artan güvenlik gerekçeleriyle ziyaretçileri alandan uzaklaştırıyor.

Kasabada şu an eski birkaç mezarlık ve duman tüten çatlak yollar dışında görülecek hiçbir yapı kalmadı. Gizemli tarihi ve bitmek bilmeyen yeraltı yangınıyla Centralia, doğayla girilen mücadelenin ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteren unutulmaz bir "hayalet kasaba" olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor.