60 yıldır cayır cayır yanan cehennem köy! Bir çocuğun çığlığıyla hayalet kasabaya dönüştü

Roza Galeri Roza Yaşam

Bir zamanlar binlerce insanın neşe içinde yaşadığı cıvıl cıvıl bir madenci kasabası, yarım asrı aşkın süredir yeraltında yanan sönmek bilmez bir ateşin kurbanı oldu. Bugün sokaklarında sadece ölüm sessizliğinin yankılandığı bu topraklarda, derin asfalt çatlaklarının arasından durmaksızın zehirli dumanlar sızmaya devam ediyor. İnsan eliyle tetiklenen bu amansız çevre felaketi, geride yeryüzünün en ürkütücü ve distopik hayalet yerleşimlerinden birini bıraktı. Peki burası neresi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2026 11:57 Güncelleme Tarihi: 28.05.2026 11:59
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan Centralia, bir zamanlar binlerce kişinin huzurla yaşadığı, cıvıl cıvıl bir madenci kasabasıydı. Ancak bugün, sokaklarında ölüm sessizliği hakim ve toprağından sürekli zehirli dumanlar tütüyor.

1962 yılında başlayan ve hiçbir insan müdahalesinin durduramadığı devasa yeraltı yangını, bu şirin kasabayı tam anlamıyla bir kıyamet senaryosuna çevirdi. Google Keşfet'te sıra dışı ve gizemli lokasyonlar arayan maceraperestlerin sıklıkla karşısına çıkan Centralia'nın hikayesi, insan eliyle yaratılan çevre felaketlerinin en çarpıcı örneklerinden birini oluşturuyor.

62 YILDIR SÖNMEYEN YERALTI CEHENNEMİ

1962 yılında, bugün hala kesin çıkış nedeni tartışma konusu olan bir olay sonucunda, kasabanın altından geçen zengin kömür damarları alev aldı. İtfaiye ekiplerinin, mühendislerin ve yerel yetkililerin yangını söndürmek için denediği tüm yöntemler, devasa bütçelere rağmen başarısızlıkla sonuçlandı.

Yeraltındaki engin kömür rezervini bitmez tükenmez bir yakıt olarak kullanan ateş, yıllar içinde genişleyerek kasabanın yüzeyine karbonmonoksit ve tehlikeli gazlar salmaya başladı. Bugün bile Centralia sokaklarında yürürken, topraktaki çatlakların arasından sızan zehirli dumanları çıplak gözle görebilirsiniz.

1981 YILINDAKİ KIRILMA NOKTASI: 45 METRELİK ÖLÜM ÇUKURU

Yeraltındaki bu sinsi felaket ilk yıllarda sadece yerel halkı ilgilendiren bir sorun gibi kalsa da, 1981 yılında yaşanan korkunç bir olay tüm Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatini bu küçük kasabaya çekmeyi başardı.

12 yaşındaki bir çocuk, kendi arka bahçesinde oyun oynarken, yeraltındaki yangının toprağı zayıflatması sonucu aniden açılan yaklaşık 45 metrelik (150 fit) devasa bir obruğun içine düştü. Çocuğun şans eseri ölümden dönmesi ulusal basında manşetlere taşındı ve Centralia'nın üzerinde yaşanması imkansız bir saatli bomba olduğunu tüm ülkeye kanıtladı.

TAHLİYE SÜRECİ VE DOĞANIN GERİ DÖNÜŞÜ

Hükümet, artan ölümcül tehlike karşısında 1984 yılında geniş çaplı bir tahliye programı başlattı. Kasaba sakinlerinin büyük bir kısmı evlerini terk ederek güvenli bölgelere yerleşmek zorunda kaldı. 1992 yılına gelindiğinde ise tüm kasaba resmi olarak istimlak edildi ve yaşama tamamen kapatıldı.

Binaların çok büyük bir çoğunluğu yıkıldı. Bugün Centralia'ya uzaktan bakıldığında, eski mahallelerin yerini yeni büyüyen ormanların ve boş arazilerin aldığı görülüyor. 2007 yılındaki resmi verilere göre, etraflarını saran dumanlı yıkıma ve yalnızlığa rağmen evlerini terk etmeyi reddeden sadece 9 inatçı sakin kalmıştı.

ZİYARETÇİLERE KÖTÜ HABER: ÜNLÜ "GRAFFİTİ OTOYOLU" ARTIK YOK

Centralia, yıllar içinde bu distopik atmosferi nedeniyle "Karanlık Turizm" (Dark Tourism) meraklılarının ve fotoğrafçıların uğrak noktası haline gelmişti. Terk edilmiş asfalt yollar, yüzlerce ziyaretçinin rengarenk çizimleriyle dolmuş ve internette "Graffiti Otoyolu" adıyla ünlenmişti. Ancak artan ziyaretçi akını, çevre kirliliği ve çökme tehlikesi gibi güvenlik riskleri nedeniyle yetkililer bu ikonik yolu kalıcı olarak toprakla kapattı. Bugün o ünlü yola erişim tamamen kesilmiş durumda.

GİTMEDEN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER

Atlas Obscura gibi popüler seyahat platformlarının "Dünyanın En Tuhaf Yerleri" listelerinde üst sıralarda yer alan bölgeyi ziyaret etmeyi düşünen gezginler için kritik bir uyarı bulunuyor: Bölgedeki polis ekipleri, son dönemde artan güvenlik gerekçeleriyle ziyaretçileri alandan uzaklaştırıyor.

Kasabada şu an eski birkaç mezarlık ve duman tüten çatlak yollar dışında görülecek hiçbir yapı kalmadı. Gizemli tarihi ve bitmek bilmeyen yeraltı yangınıyla Centralia, doğayla girilen mücadelenin ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteren unutulmaz bir "hayalet kasaba" olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
