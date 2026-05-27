Roza Galeri Roza Yaşam Alışveriş merkezi diye girdiler, içinden şehir çıktı! Gezmeye başlayanlar günlerce içinden çıkamıyor: "Dünyanın en büyüğü..."

Bildiğiniz tüm alışveriş merkezlerini unutturan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na adını altın harflerle yazdıran bu devasa yapı, eski efsaneleri tek kalemde tahtından indirdi. Bu gizemli kompleks, sınırları o kadar zorluyor ki içeri girenler adeta bambaşka bir dünyaya gözlerini açıyor!

Giriş Tarihi: 27.05.2026 15:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2026 16:01
Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, karşınıza çıkan alışveriş merkezleri genellikle birbirinin kopyası olan birkaç kattan ve tanıdık mağazalardan ibarettir.

Ancak bazı mimari yapılar var ki, kapısından içeri adım attığınız an bildiğiniz tüm standartları size unutturur ve sınırların ne kadar zorlanabileceğini kanıtlar.

İşte Güney Kore'nin liman kenti Busan'da yükselen Shinsegae Centum City, tam olarak böyle bir yer. Alışveriş kavramını çoktan aşmış olan bu yapı, modern mühendisliğin sınırlarını zorlayan bir başyapıt olarak kabul ediliyor.

Tam 293 bin 900 metrekarelik bir alana yayılan ve gökyüzüne doğru 16 kat boyunca yükselen bu devasa kompleks, Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki "Dünyanın En Büyük Alışveriş Merkezi" unvanını uzun yıllardır gururla taşıyor.

TAHTINDAN İNDİRDİ, YERİNE GEÇTİ!

Bu rekor kırılmadan önce New York'un simgesi olan efsanevi Macy's Herald Square'de atardı.

2009 yılı ise küresel perakende tarihinde büyük bir kırılma noktası oldu; çünkü açılışı yapılan Shinsegae Centum City, Amerikalı rakibini açık ara geride bırakarak liderlik koltuğunu Asya'ya taşıdı.

İçerisinde yaklaşık 700 mağazanın kapılarını açtığı bu dev yapı, insanlara ticari bir alandan ziyade kendi ekosistemi olan devasa bir metropol hissi veriyor.

Tek bir günde her köşesini keşfetmenin fiziksel olarak imkansız olduğu bu yapıyı benzersiz kılan sıra dışı detaylar ise şunlar:

Eğlence ve Spor: Dışarıda hava nasıl olursa olsun dört mevsim boyunca tadını çıkarabileceğiniz gerçek bir buz pisti ve aynı anda 60 sporcunun profesyonel vuruşlar yapabileceği büyüleyici bir golf sahası.

Sanat ve Sinema: En son teknolojik sistemlerle donatılan çok sayıda sinema salonu ve çağdaş sanatın nabzını tutan modern galeriler.

Kültürel Terapi: Kore kültürünün en köklü dinlenme ritüellerinden biri olan, kadın ve erkek bölümleriyle konuklarını ağırlayan devasa bir Kore hamamı (Jjimjilbang).

Çatı Katı Macerası: Binanın en üst katında yer alan, özellikle çocukların rüyalarını süsleyen dinozor ve korsan temalı açık hava eğlence parkı.

Güney Kore'nin ticaret tarihinde bir ilke imza atan yapı, üst üste iki yıl boyunca 2 trilyon won (yaklaşık 1,38 milyar dolar) işlem hacmi sınırını geçmeyi başaran tek mağaza konumunda. Ortaya çıkan bu olağanüstü rakamlar, buranın sadece turistlerin uğradığı keyifli bir durak değil, aynı zamanda Güney Kore ekonomisini sırtlayan devasa bir lokomotif olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör
